Michael Trestl als CCO von Austrian Airlines um weitere fünf Jahre verlängert

Der Aufsichtsrat der Austrian Airlines AG hat Michael Trestl (37) als Mitglied des Vorstands und Chief Commercial Officer (CCO) der österreichischen Airline für eine Dauer von weiteren fünf Jahren von 01.01.2024 bis 31.12.2028 wiederbestellt. Der gebürtige Niederösterreicher ist seit Jänner 2021 im Vorstandsteam der Airline und für die Bereiche Sales, Network & Revenue Management, Brand Experience und IT zuständig. Weiters gehören Annette Mann als Chief Executive Officer (CEO) und Francesco Sciortino als Chief Operations Officer (COO) dem Austrian Airlines Vorstandsteam an.

„Michael Trestl hat als CCO die kommerzielle Verantwortung für Austrian Airlines mitten in der Corona Pandemie übernommen. Mit seiner strategischen Expertise und seiner Teamfähigkeit hat er maßgeblich dazu beigetragen, die Airline gut durch die Krise zu steuern und danach wieder einen Aufschwung zu ermöglichen“, sagt Christina Foerster, Aufsichtsratsvorsitzende der Austrian Airlines AG zur Wiederbestellung. Erst kürzlich hat Austrian Airlines erstmals seit der Pandemie ein positives Jahresergebnis präsentiert.

“Ich freue mich auf weitere intensive Jahre mit dem Austrian Team. In den kommenden Wochen und Monaten werden wir mit Freude an der Stärkung unseres Gästeerlebnisses und weiterhin konsequent an der Ausrichtung als attraktiver Netzwerk Carrier arbeiten. Austrian Airlines ist und bleibt Österreichs Nummer 1”, so Michael Trestl abschließend.

(red / OS)