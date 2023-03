SWISS schafft 2022 den Turnaround und erzielt mit CHF 456 Millionen ein starkes Ergebnis

SWISS ist 2022 trotz vieler Herausforderungen zurück in die Profitabilität geflogen und hat ein ausserordentlich gutes Ergebnis von CHF 456 Millionen (2021: CHF - 405 Mio.1) erzielt. Die Grundlage für den erfolgreichen Geschäftsgang bildeten optimierte Kostenstrukturen, ein stabiler Flugbetrieb und günstige Marktvoraussetzungen. Die Adjusted-Ebit-Marge erreichte mit 10,4 Prozent den zweistelligen Bereich und die operativen Erträge waren mit CHF 4,41 Mrd. rund doppelt so hoch wie im Vorjahr. Die Liquiditätssituation von SWISS hat sich seit der frühzeitigen Rückführung des Bankenkredits weiter verbessert. Zudem hat SWISS eine gute Ausgangslage geschaffen, um weiter in ihre Mitarbeiter und das Kundenerlebnis zu investieren und die Bestrebungen im Bereich Nachhaltigkeit voranzutreiben, wie die Schweizer Lufthansa-Tochter vollmundig in einer Aussendung verspricht.