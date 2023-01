SWISS: AEROPERS-Mitglieder nehmen neuen Piloten-GAV mit großer Mehrheit an

Nachdem sich der AEROPERS-Präsident und der CEO der SWISS in der Nacht auf den 24. Oktober 2022 auf die Eckwerte eines neuen Gesamtarbeitsvertrags einigen konnten, wurde dieser bis Mitte Dezember im Detail ausgearbeitet und unterschrieben. Der anschließende Abstimmungsprozess innerhalb des Pilotenverbandes startete am 14. Dezember und endete heute Freitag mit der Auszählung der Stimmen. 87.4% der Mitglieder der AEROPERS haben dem Vertrag zugestimmt. Er tritt rückwirkend zum 1.1.2023 in Kraft.