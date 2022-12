SWISS stellt 2023 wieder neue Piloten ein

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die SWISS als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Swiss International Air Lines (SWISS) wird im kommenden Jahr nach einer Corona bedingten Pause wieder Damen und Herren als neue Pilotenschüler rekrutieren und ausbilden lassen sowie 80 bereits von der Lufthansa Aviation Training Switzerland (LAT) ausgebildete First Officer einstellen. Stefan-Kenan Scheib, Head of Flight Operations von SWISS: "Wir freuen uns sehr, nach zweijährigem Einstellungsstopp nun einer neuen Generation von SWISS Piloten Perspektiven und attraktive Arbeitsplätze über den Wolken bieten zu können und wieder neue Kollegen uns begrüßen zu dürfen. Wir möchten jetzt neues Cockpitpersonal ausbilden, um auch in Zukunft Nachwuchs für den Flugbetrieb von SWISS zu sichern."

Die zweijährige Ausbildung der neuen Piloten erfolgt durch die von der LAT betriebene European Flight Academy (EFA), und findet unter anderem in Grenchen, Opfikon und Goodyear (USA) statt. Manuel Meier, Geschäftsführer der Lufthansa Aviation Training Switzerland AG: "Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für junge Talente, um sich für einen Job im Cockpit zu bewerben. Als Ausbildungsorganisation der Lufthansa Group am Standort Schweiz bieten wir Bewerbern eine qualitativ hochstehende fliegerische Grund- und Weiterbildung mit SWISS Instruktoren und einer Trainingsflotte auf dem neusten Stand der Technik."

SWISS Pilotenschüler erhalten finanzielle Unterstützung

Interessenten sollten über eine abgeschlossene, mindestens dreijährige berufliche Grundausbildung oder eine prüfungsfreie Zulassung für eine Fachhochschule oder universitäre Hochschule verfügen. SWISS Pilotenschüler profitieren von einer finanziellen

Unterstützung. Interessierte Bewerber können sich ab sofort bewerben und finden weitere Informationen auf www.swiss.com respektive auf www.european-flight-academy.com

