SWISS sucht Piloten für "Ready-Entry" und startet wieder Pilotenausbildung

SWISS wird in den kommenden Jahren neben der Ausbildung neuer Piloten auch bereits ausgebildete First Officer mit und ohne gültigem Type Rating einstellen. Während der Corona Pandemie konnten keine neuen Piloten ausgebildet werden, SWISS stellt mit diesen Neueinstellungen sicher, auch in Zukunft über genügend Cockpitpersonal zu

verfügen, heißt es in einer Medienmitteilung.