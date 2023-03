Heute Streiks in Deutschland: Hunderte Flüge gestrichen, Flugchaos droht

Am heutigen Montag müssen sich zehntausende Flugreisende in Deutschland erneut auf erhebliche Verspätungen und Ausfälle an mehreren Flughäfen einstellen. Denn es werden die norddeutschen Flughäfen Hamburg, Hannover, Bremen sowie der Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg BER von Verdi ganztägig bestreikt. Auch Flüge von Österreich nach Deutschland bzw. von Deutschland nach Österreich sind betroffen.