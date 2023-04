Austrian Airlines fliegt am Osterwochenende 250.000 Gäste

Am ersten große Reisewochenende des Jahres fliegt Austrian eine knappe Viertelmillion Fluggäste. Die Österreicher zieht es vor allem an Destinationen, die schon jetzt mit Temperaturen jenseits der 20 Grad aufwarten können.

Hurghada und die Kanaren (Teneriffa und Gran Canaria) sind die am besten gebuchten Destinationen der Austrian Ferienflüge, im Linienprogramm sind etwa Marrakesch und Málaga stark nachgefragt. Zudem sind europäische Städteklassiker wie etwa Berlin, Paris oder Kopenhagen beliebte Osterziele. Austrian Airlines CCO Michael Trestl: „Die Osterfeiertage sind die erste große Reisewelle. Wir freuen uns darauf, zahlreiche Gäste bei uns an Bord verwöhnen zu dürfen.“ Der Austrian Sommerflugplan umfasst heuer zur Hauptreisezeit im Sommer 124 Destinationen. Während einige Neuaufnahmen auf der Mittelstrecke bereits zum Erstflug abgehoben sind (Billund, Palermo, Marseille, Vilnius und Porto) wird der Sommerflugplan in den kommenden Monaten noch neu um Tromsø und Tivat erweitert. Auf der Langstrecke geht es ab Mai wieder direkt nach Tokio und nach Los Angeles.

Ein entspannter Start in die Osterfeiertage

Allein am Karwochenende werden rund 250.000 Fluggäste an Bord von Austrian Airlines erwartet. Austrian hat hierzu an allen Austrian Schaltern und Gates am Flughafen Wien Mitarbeiter aufgestockt. Für Familien mit Kleinkindern gibt es im Terminal 3 einen Check-in Schalter mit eigenem Kinderbereich. Um Stress beim Check-in und bei der Sicherheitskontrolle zu vermeiden, wird eine frühzeitige Anreise zum Flughafen und ein Online Check-in vorab empfohlen. Mit dem Web Check-in können etwa Sitzplätze schon ab 47 Stunden vor Abflug bequem von zu Hause ausgewählt werden. Um die Sicherheitskontrolle und das Boarding der Flugzeuge zu beschleunigen, ist die Einhaltung der Handgepäckrichtlinien wichtig. Wer mit dem City Airport Train (CAT) anreist, kann sein Gepäck für Austrian Airlines Flüge ab Wien bereits am Bahnhof Wien Mitte aufgeben.

Exklusive Osterjause an Bord

Alle Austrian Gäste dürfen sich dieses Wochenende über kulinarische Überraschungen an Bord freuen. Am Ostersonntag und Ostermontag kommen Businessclass-Reisende auf ausgewählten Nordamerikaflügen in den Genuss einer exklusiv von den Flying Chefs zubereiteten Osterjause inklusive Schinken der Wiener Manufaktur Thum. Auf Gäste in der Premium Economy und Economy Class wartet ebenso eine kleine Aufmerksamkeit mit rotem Austrian Osterei und Lindt Schokohäschen.

