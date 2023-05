Aero beginnt mit der Produktion von L-39NG-Flugzeugen für LOM PRAHA

Der zehnte Tag im Mai wird in die moderne Geschichte des Staatsunternehmens LOM PRAHA eingehen. In der Halle Nummer 120 der Aktiengesellschaft AERO Vodochody AEROSPACE wurde die Serienproduktion des Unterschall-Trainingsflugzeugs Aero L-39NG für das Flugausbildungszentrum LOM PRAHA s.p. eingeweiht. Das teilte Aero Vodochody in einer Aussendung mit.

"Dieser Auftrag ist für Aero im Hinblick auf das Exportpotenzial und die Gewinnung von Betriebsinformationen sehr wichtig. Die Referenzen des tschechischen Kunden und die gegenseitigen Konsultationen sind eine wichtige Plattform für mögliche weitere Fortschritte in diesem Projekt", sagt Viktor Sotona, CEO und Präsident von AERO Vodochody AEROSPACE. Jiří Protiva, CEO von LOM PRAHA, fügt hinzu: "Mit der Neuausstattung des LOM PRAHA Flight Training Centers verändern wir die Ausbildungsplattform bei Albatros nicht, sondern verleihen ihr im Gegenteil eine höhere Qualität. Wir werden weiterhin tschechische Flugzeuge für die Ausbildung von Piloten der tschechischen Armee und ausländischer Luftstreitkräfte einsetzen. Dies ist ein einzigartiges nationales Angebot zur Verknüpfung von Flugzeugproduktion und Ausbildungsmöglichkeiten.“

Die erste L-39NG für LOM PRAHA wird das Flugzeug mit der Seriennummer 7029 sein. Executive Vice President und Chief Industrial Officer Jan Čáp präsentierte das bisher größte Teil dieses Flugzeugs sowie weitere Teile, die bereits für die Montage bereit sind. Mit der Unterzeichnung dieses Bauteils gaben Viktor Sotona und Jiří Protiva symbolisch den Startschuss für die Serienproduktion des Flugzeugs L-39NG für LOM PRAHA. Der Hauptgrund für die Anschaffung der L-39NG ist die Sicherstellung der Kontinuität der Ausbildung von Piloten der taktischen Luftstreitkräfte auf Unterschallflugzeugen von Albatros. Die vorhandenen Flugzeuge des Typs L-39C, die seit neunzehn Jahren vom LOM PRAHA Air Training Centre betrieben werden, erreichen das Ende ihrer technischen Lebensdauer. Der Vertrag über die Lieferung von vier neuen L-39NG-Flugzeugen für die Aus- und Weiterbildung von Piloten der tschechischen Luftwaffe mit einer Option auf vier weitere Flugzeuge wurde im November letzten Jahres von den Spitzenvertretern beider Institutionen - dem Präsidenten und CEO von AERO Vodochody AEROSPACE, Viktor Sotona, und dem Direktor von LOM PRAHA s.p., Jiří Protiva - unterzeichnet. Der Vertrag für den ersten tschechischen Kunden umfasst unter anderem die Erstausbildung von Piloten und Bodenpersonal, Spezial- und Höhenausrüstungen, Bodenausrüstungen, einschließlich eines ersten Satzes von Ersatzteilen, sowie den Kundendienst für diese neue Ausbildungsplattform. Derzeit hat AERO Vodochody AEROSPACE bereits 30 Flugzeuge in Produktion, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden.

Aero Vodochody wirbt um Auftrag aus Österreich

Die L-39NG ist laut Aero Vodochody die "geeignetste und logischste Lösung", um die Anforderungen des Österreichischen Bundesheeres zu erfüllen. In Bezug auf Design, Flugeigenschaften, Sicherheit, Avionik und moderne Ausrüstung ist sie eine ausgezeichnete Plattform für die Ausbildung von Eurofighter-Piloten und gleichzeitig voll und ganz in der Lage, eine breite Palette von leichten Kampf- und Aufklärungsaufgaben zu erfüllen. Es ist nicht nur ein perfekter Ersatz für die SAAB 105, sondern stellt auch eine erhebliche Verbesserung der Fähigkeiten bei niedrigen Anschaffungs- und Betriebskosten dar. Diese Lösung wird es Österreich ermöglichen, eine vollständig einheimische, qualitativ hochwertige Ausbildung für Jet-Piloten zu betreiben und die Fähigkeit und Kapazität der österreichischen Luftstreitkräfte, das gesamte Aufgabenspektrum so kosteneffizient wie möglich zu erfüllen, erheblich steigern. Die L-39NG wird als modernes Kampfflugzeug entwickelt, das gemeinsam mit dem Eurofighter Typhoon den österreichischen Luftraum sichern kann, ist von Aero Vodochody aus der Tschechischen Republik in der Aussendung zu vernehmen.

Als neue Flotte für die österreichischen Luftstreitkräfte würde die L-39NG laut Aero Vodochody auch eine strategische Kooperation zwischen dem traditionsreichen tschechischen Flugzeughersteller AERO Vodochody AEROSPACE und einer Reihe von österreichischen Unternehmen markieren. Dies mit interessanten wirtschaftlichen Impulsen für die Zukunft der österreichischen Unternehmen. Darüber hinaus zeichnet sich der einmotorige Advanced Jet Trainer durch extrem niedrige Emissionen und geringste Lärmentwicklung aus, rührt man bei Aero die Werbetrommel weiter.

Der Fokus der AERO Vodochody AEROSPACE AG liegt auf der Entwicklung, Produktion, Wartung und Verbesserung von Zivil- und Militärflugzeugen. Aero ist nach eigenen Angaben der größte Flugzeughersteller in der Tschechischen Republik und einer der ältesten Flugzeughersteller der Welt.

Aero ist ständiger Partner mehrerer Luftstreitkräfte für Aero Flugzeuge und ist bekannt für seine starke Marktposition im Bereich militärischer Trainingsjets und leichter Kampfflugzeuge. In den hundert Jahren seines Bestehens hat Aero über 11.000 Flugzeuge produziert. Darunter waren Hunderte Jet-Trainer L-39 Albatros, die nach wie vor bei Dutzenden militärischen Betreibern und auch in einer Reihe von Demoteams im Einsatz sind.

Basierend auf diese weltweit einzigartige Erfahrung hat Aero den neuen Advanced-Jet-Trainer L-39NG entwickelt und festigt damit seine Position als weltweit führendes Unternehmen für zeitgemäße Jet-Trainingsflugzeuge und leichte Kampfflugzeuge.

Aber auch im Bereich der zivilen Luftfahrt genießt Aero einen ausgezeichneten Ruf bei den weltweit größten Flugzeugherstellern. Bei etlichen Projekten ist Partner in mehreren Programmen zur Risikoteilung, wo es nicht nur für die Produktion und Montage von Flugzeugeinheiten, sondern auch für deren Entwicklung verantwortlich ist.

