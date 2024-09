Neue Variante der L-39NG zertifiziert

Die L-39NG.T1 ist eine weitere Modifikation der L-39NG. Im vergangenen Jahr erhielt Aero die Musterzulassung für die Variante L-39.A1, die als Trainingssystem für Nicht-NATO-Länder dient. Jetzt hat Aero die Lufttüchtigkeitsbescheinigung für die L-39NG Version T1 erhalten, die bestätigt, dass das Flugzeug für die Ausbildung von Piloten der vierten und fünften Generation innerhalb der NATO bereit ist, wie der Hersteller in einer Presseaussendung bekannt gab.

„Die Modifikation der Trainerversion L-39NG.T1 umfasst nicht nur Änderungen zur Verbesserung der Produktionsprozesse, sondern vor allem Avionikverbesserungen auf der Seite des Integrierten Trainingssystems (ITS) und die Integration von Nachtsichtgeräten. Diese Änderungen spiegeln die Anforderungen unserer Kunden wider und stellen sicher, dass das Flugzeug voll und ganz auf die modernen Ausbildungsanforderungen vorbereitet ist“, sagte Petr Jinda, Executive Vice President of Development bei Aero.

Die T1-Variante wurde angepasst, um den Anforderungen von Kunden wie LOM PRAHA und Ungarn gerecht zu werden. Diese Version des Flugzeugs wurde einer Reihe von Modifikationen unterzogen, um den Anforderungen der Serienproduktion Rechnung zu tragen und die Betriebsparameter weiter zu verbessern. Eine wichtige Neuerung ist die Zertifizierung des Flugzeugs für den Betrieb mit Nachtsichtgeräten (NVG), bei der die Innen- und Außenbeleuchtung des Flugzeugs modifiziert werden musste, um die strengen Normen zu erfüllen. Weitere Verbesserungen wurden am Integrierten Trainingssystem (ITS) vorgenommen, wo die Kompatibilität des Systems mit den Missionsplanungswerkzeugen und dem Bodensimulationszentrum (Simulator) verbessert wurde. All diese Elemente verbessern die Ausbildungsmöglichkeiten erheblich und erleichtern den praktischen Einsatz des Flugzeugs.

Seit dem Beginn des Zertifizierungsprozesses im März 2022 wurden 148 Testflüge durchgeführt und 120 Flugstunden erreicht. Während dieses Prozesses wurden 246 technische Dokumente und Prüfberichte eingereicht, um die Einhaltung der Bauvorschriften für das Flugzeug und seine Sicherheit für den künftigen Betrieb nachzuweisen. All diese Schritte waren notwendig, um die L-39NG.T1 zulassungsreif zu machen und ein Lufttüchtigkeitszeugnis zu erhalten.

Der Erhalt dieses Zertifikats ist entscheidend für die Möglichkeit, Flugzeuge dieser Konfiguration für die Bedürfnisse von LOM PRAHA und unseres Landes zu betreiben. Es ist außerdem ein weiterer wichtiger Meilenstein, der die Fähigkeit von Aero unterstreicht, die L-39NG für die Bedürfnisse der Kunden auf dem internationalen Markt weiterzuentwickeln. Die Musterzulassung berechtigt jedes neu hergestellte Flugzeug dieses Typs zur Ausstellung eines Lufttüchtigkeitszeugnisses, zur Zuweisung eines Kennzeichens und zur Eintragung in das Luftfahrtregister. Die Musterzulassung macht den Weg frei für weitere Modifikationen dieses Flugzeugs, die neuen Kunden angeboten werden können. Die Zulassung der L-39NG.T1 wurde ohne zeitliche Begrenzung erteilt, was bedeutet, dass sie für die gesamte Produktionsdauer dieses Flugzeugtyps gültig ist. Dank ihrer vollständigen Kompatibilität mit den Systemen der Europäischen Union und der NATO kann die L-39NG für die Ausbildung von Militärpiloten in verschiedenen Ländern eingesetzt werden, was sie zu einer vielseitigen und zuverlässigen Plattform für moderne Luftstreitkräfte macht.

Durch die Kombination moderner Avioniksysteme, eines effizienten Düsentriebwerks und hervorragender Flugeigenschaften ermöglicht die L-39NG-Plattform derzeit sowohl westliche als auch östliche Konfigurationen und erfüllt die Anforderungen an eine umfassende und kosteneffiziente Ausbildung künftiger Piloten von Flugzeugen der vierten und fünften Generation wie der F-16 und F-35. Neben der Pilotenausbildung ist die L-39NG auch für leichte Kampf- und Aufklärungseinsätze geeignet.

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion, Wartung und Modernisierung von militärischen und zivilen Flugzeugen und ist der größte Flugzeughersteller in der Tschechischen Republik und einer der ältesten Flugzeughersteller der Welt. Im Bereich der eigenen Flugzeuge ist Aero ständiger Partner einer Reihe von militärischen Luftstreitkräften und hat eine starke Position auf dem Markt für militärische Trainer und leichte Kampfflugzeuge. Mit 11.000 produzierten Flugzeugen in den 100 Jahren ihres Bestehens, Hunderten von L-39 Albatros, die noch bei Dutzenden von militärischen Betreibern im Einsatz sind, und einer Reihe von Demo-Teams, und insbesondere mit ihrem neuen Flugzeug L-39NG, hat sich Aero als führendes Unternehmen auf dem weltweiten Markt für Jet-Trainer etabliert. Im Bereich der zivilen Luftfahrt arbeitet Aero mit großen Flugzeugherstellern an einer Vielzahl von Projekten zusammen und ist Partner in mehreren Risk-Sharing-Programmen, in denen es nicht nur für die Herstellung und Montage von Flugzeugbaugruppen, sondern auch für deren Entwicklung verantwortlich ist.

(red / Aero Vodochody)