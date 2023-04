Erste Serienmaschine der L-39NG erfolgreich zum Erstflug gestartet

Der tschechische Traditions-Flugzeughersteller Aero, der auf eine mehr als 100-jährige Geschichte verweisen kann, gibt den erfolgreichen Jungfernflug des ersten in Serie gefertigten Advanced-Jet-Trainers L-39NG bekannt. Während des Flugs haben die Piloten die Funktionen des Schulflugzeugs auf Herz und Nieren getestet. Die L-39NG stellt in ihrer Klasse die kosteneffizienteste und modernste Lösung dar und ist die ideale Plattform für die Ausbildung künftiger österreichischer Kampfjetpiloten und für leichte Kampfeinsätze, gibt man sich in Tschechien überzeugt. Aero Vodochody wird sich - ebenso wie Leonardo aus Italien - um einen Auftrag für die Nachfolge der Saab 105 bewerben.