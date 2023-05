Condor erweitert erneut Film- und Serienauswahl an Bord

Romantische Liebesfilme, interessante Dokumentationen und spannende Thriller: Das kostenlose Entertainment Programm an Bord von Deutschlands beliebtesten Ferienflieger ist seit Mai 2023 so vielfältig wie noch nie, wie die Airline betont. Jetzt wird die Auswahl durch eine Kooperation mit ZDF Studios erneut erweitert. Ab sofort bietet Condor auf ausgewählten Flügen beliebte Serien, Filme und Dokumentationen aus dem ZDF select-Programm an.

Fans von romantischen Klassikern können sich auf „Das Traumschiff” und „Rosamunde Pilcher” freuen. Krimi-Freunde kommen bei „Wilsberg”, „Bella Block” und „Ein starkes Team” auf ihre Kosten und außerdem gibt es Wissens- und Naturdokus von „Terra X”.

An Bord der neuen A330neo-Langstreckenflugzeuge haben Condor-Gäste, neben dem neuen Angebot ZDF select, auch Zugriff auf bis zu 270 Filme und fast 280 Serien. Ganz neu dabei sind beispielsweise der Hollywood-Film „Babylon – Rausch der Ekstase” und die Horror-Komödie „The Menu”. Die neusten deutschen Kinofilme wie „Oskars Kleid” oder “Einfach mal was Schönes” sorgen für Unterhaltung mit herzhaften Lachern und Serien-Liebhaber können jetzt neuerdings auch Folgen von „The Big Bang Theory” und „Friends” anschauen.

Die Film- und Serienauswahl an Bord wird regelmäßig aktualisiert. Reisen mit Condor können bei Veranstaltern und im Reisebüro gebucht werden. Flugtickets sind unter www.condor.com und telefonisch verfügbar.

(red / DE)