Neue Gourmet-Menüs in der Condor Business Class

Frankfurter-Grüne-Soße-Törtchen, angerichtet mit Zitronenpfeffer-Roastbeef: Business Class Gäste können sich ab sofort auf diese und weitere sommerliche Vorspeisen freuen. Sie sind Teil der neuen Taste the World Gourmet-Menüs, die mit Beginn des Sommerflugplans 2023 auf Langstreckenflügen serviert werden, teilte Condor mit.

So wird bei Abflügen ab Frankfurt als Variation an Vorspeisen, neben den Grüne-Soße-Törtchen, norwegischer Ikarimi-Lachs mit Linsensalat, orientalischer Curry-Dattel Dip und Baby-Blattsalate mit Tomate Estragon Dressing gereicht. An Bord können Gäste dann aus drei Hauptspeisen auswählen: Cajun Hähnchenbrust mit Kartoffelspalten, Broccoli und Tomatensalsa oder Kabeljau mit Erbsenpüree, Rahmsauerkraut und Hummer-Bisque oder italienische Bandnudeln mit Trüffel-Rahmsoße und Spinat. Abgerundet wird das Gourmet-Menü mit einem Käseteller und einem Zitronentörtchen mit Meringue Haube. Je nach Abflugzeit wird vor Landung noch ein sommerlich-leichtes Abendessen oder ein süß-herzhaftes Frühstück serviert. Als Erfrischung zwischendurch gibt es auf ausgewählten Tagesflügen Häagen-Dazs-Eis.

Für Gäste der Premium Economy Class ist ein Premium Menü inkludiert. Auch hier ändern sich für den Sommerflugplan die Hauptgerichte, so wird zum Beispiel ein gekräutertes Hähnchenfilet mit mediterranem Gemüse und Polenta serviert. Auf ausgewählten Tagesflügen wird Ben & Jerry’s Eis gereicht. Auch Gäste der Economy Class haben, neben dem auf Langstreckenflügen im Preis inbegriffenen Menü, die Möglichkeit, ein Premium Menü bis 24 Stunden vor Abflug für 17,99 Euro vorzubestellen.

Die Menüs in der Premium Economy Class und Business Class sind auch als vegetarische, vegane, glutenfreie Variante sowie als Kindermenü erhältlich. Eine Buchung ist bis 24 Stunden vor Abflug kostenfrei möglich.

Das Getränkesortiment an Bord wird unter anderem um Champagner, fruchtige Cocktails und das mit der experimentierfreudigen Biermarke BrewDog entwickelte “Ferien Lager”, ein naturtrübes helles Lagerbier, erweitert.

Auf Flügen der Kurz- und Mittelstrecke können warme Taste the World Gerichte und Snacks, bis 24 Stunden vor Abflug, ab 4,49 Euro vorbestellt werden. Für Gäste der Business Class ist die Bordverpflegung kostenfrei.

Die Gerichte variieren je nach Abflughafen. Mehr Informationen zu Essen und Getränken an Bord unter www.condor.com.

(red / DE)