Condor nimmt Flüge nach Antalya wieder auf

Am vergangenen Freitagmorgen hoben gleich drei Condor Flüge ab in Richtung Antalya. Damit der deutsche Ferienflieger die Verbindungen zu dem beliebten Urlaubsziel im Süden der Türkei wieder auf. Reisen mit Condor können bei Veranstaltern und im Reisebüro gebucht werden, Flugtickets sind unter www.condor.com und telefonisch verfügbar.

Den Anfang machte Flug DE 202 ab Düsseldorf, gefolgt von Flug DE 154 ab Hamburg sowie Flug DE 142 ab Frankfurt. Den Abschluss am heutigen Tage machte ein vierter Flug DE 746 am Nachmittag ab München. Die Flüge ab Düsseldorf, Hamburg und München wurden mit jeweils einem Airbus A320 durchgeführt, während in Frankfurt ein Airbus A321 zum Einsatz kam.

Zusätzlich zu den täglichen Verbindungen ab Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf, bringt Condor Reisende montags, mittwochs, freitags und sonntags auch ab München sowie jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag ab Leipzig nach Antalya.

Das beliebte Sonnenziel ist Mittelpunkt der türkischen Riviera. Die Region ist beliebt und bekannt für ihre Traumstrände, angenehm warme Wassertemperaturen und ein ganzjährig mildes Klima.

(red / DE)