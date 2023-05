Marabu Airlines geht ab Hamburg mit 14 Zielen an den Start

Neue Fluggesellschaft am Hamburg Airport: Mit einem Erstflug nach Hurghada hat Marabu Airlines als Partner-Airline der Condor den Linienbetrieb ab ihrer Basis in Hamburg aufgenommen. Mit drei dort stationierten Flugzeugen fliegen sie künftig gleich 14 Direktziele ab Hamburg an. Dabei liegt der Fokus auf klassischen Urlaubsregionen wie Griechenland und Spanien. Ergänzt wird das Angebot um weitere beliebte Ziele wie die italienische Hauptstadt Rom oder Faro in Portugal. Ab 7. Juli startet die estnische Fluggesellschaft zudem in ihr Heimatland und verbindet Hamburg nach längerer Zeit wieder nonstop mit Tallinn. Tickets können unter www.flymarabu.com sowie über die Website ihrer Partner-Airline Condor erworben werden. Personalvertreter kritisieren, dass mit dem Projekt die Sozialstandards bei Condor gesenkt werden sollen.

Wir werten es als positiv, dass die neugegründete Fluggesellschaft Marabu ab Tag eins auf Hamburg als Partner setzt. Als Flughafen für den ganzen Norden verfügen wir über ein großes Einzugsgebiet von Niedersachsen bis nach Dänemark – das bedeutet: großes Potenzial gerade für neue Fluggesellschaften. Mit 14 Direktzielen ist Marabu gleich von Anfang an breit aufgestellt. Und wir freuen uns, dass unsere Passagiere dadurch von einem noch größeren Flug-Angebot profitieren“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport. „Als CO2-neutraler Flughafen begrüßen wir es zudem, dass Marabu zwei Flugzeuge der neuen, geräuschärmeren NEO-Generation am Hamburg Airport stationiert. Dies treibt die Entwicklung hin zu modernsten Flugzeugen am Hamburger Standort weiter voran und passt zu unserer Strategie, Klimaschutz und Anwohnerschutz in Einklang zu bringen mit einem attraktiven Flugangebot.“

„Wir freuen uns sehr darauf, ab 7.7. unsere Heimatstadt Tallinn mit der Hansestadt Hamburg zu verbinden, wo unser erster A320neo am 1. Mai seine Basis am Hamburg Airport bezogen hat. Zusätzlich zu den vielen Sonnenzielen auf den Kanaren, am Mittelmeer und am Roten Meer bieten wir mit bequemen 2-stündigen Flügen in die estnische Hauptstadt die Möglichkeit, Urlaub am Ostseestrand unter der nicht untergehenden Sonne zu verbringen - Midsummer lockt“, sagt Paul Schwaiger, CEO von Marabu Airlines, zu den neuen Nonstop-Flügen.

Im Überblick: Alle 14 Ziele von Marabu Airlines ab Hamburg

Hurghada (Ägypten), siebenmal pro Woche Rom (Italien), viermal pro Woche Malaga (Spanien), dreimal pro Woche Faro (Portugal), dreimal pro Woche Chania (Griechenland), dreimal pro Woche Jerez de la Frontera (Spanien), zweimal pro Woche Korfu (Griechenland), zweimal pro Woche Kos (Griechenland), zweimal pro Woche Preveza/Lefkas (Griechenland), einmal pro Woche Rhodos (Griechenland), zweimal pro Woche Zakynthos (Griechenland), zweimal pro Woche Tallinn (Estland), zweimal pro Woche Gran Canaria (Spanien), einmal pro Woche Heraklion (Griechenland), einmal pro Woche

Tallinn wieder nonstop ab Hamburg erreichbar

Neben ihren Sonnenzielen bietet Marabu Airlines zudem eine Direktverbindung nach Osteuropa: Ab dem 7. Juli startet sie jeden Freitag und Samstag in die estnische Hauptstadt Tallinn, die zuletzt nicht Bestandteil des Hamburger Streckennetzes war. Tickets sind bereits im Vorverkauf. Tallinn ist das Kulturzentrum des Landes und besticht zugleich mit einem modernen Charme. Historische Bauwerke reihen sich an hippe Szenelokals, Boutiquen und restaurierte Fabrikhallen.

Über Marabu Airlines

Die estnische Fluggesellschaft Marabu Airlines hat im Mai 2023 offiziell den Linienbetrieb mit einer Flotte von sieben Airbus-Flugzeugen aufgenommen. Im Einsatz sind vier A320neo, zwei A321 sowie eine A320. An den Flughäfen Hamburg und München haben sie ihre Basen eröffnet. Ziel ist es, sich als Ferienflieger auf dem Markt zu etablieren und vor allem beliebte Urlaubsziele am Mittelmeer noch besser erreichbar zu machen. Marabu Airlines hat mit Condor eine erfahrene Partner-Airline an ihrer Seite, die seit über 65 Jahren Menschen schnell und zuverlässig in den Urlaub fliegt. Tickets für alle Flüge von Condor und Marabu Airlines sind über die Websites beider Fluggesellschaften erhältlich. So vollmundig steht es in der Presseaussendung. Hinter den Kulissen werfen Kritiker dem Condor-Eigentümer allerdings vor durch die Gründung der estnischen Schwestergesellschaft die hohen deutschen Standards für Arbeitnehmerrechte unterlaufen zu wollen.

(red / HAM)