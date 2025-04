Flughafen Leipzig/Halle: Marabu Airlines eröffnet eigene Basis

Marabu Airlines, Schwestergesellschaft der Condor, wird am Flughafen Leipzig/Halle zum Sommerflugplan 2025 eine eigene Basis eröffnen. Marabu wird am Airport drei Flugzeuge vom Typ Airbus A 320neo stationieren.

Mit bis zu 47 Abflügen pro Woche wird Marabu ein breites Spektrum an Sonnenzielen bedienen. Die Airline steuert ab Leipzig/Halle Hurghada in Ägypten, Chania, Heraklion, Korfu, Kos und Rhodos in Griechenland, Faro und Funchal in Portugal sowie die spanischen Ziele Fuerteventura, Jerez de la Frontera, Las Palmas, Mallorca und Teneriffa an.

„Die Eröffnung der Marabu-Basis ist ein Meilenstein auf unserem Weg, das Angebot an Sonnenzielen in Leipzig/Halle weiter auszubauen“ betont Götz Ahmelmann, CEO der Mitteldeutschen Flughafen AG. „Unser Passagier-Geschäft speist sich zu gut drei Vierteln aus dem touristischen Bereich. Mit Marabu können wir in diesem wichtigen Segment weiter wachsen.“

"Mit dem Flughafen Leipzig/Halle haben wir einen starken Partner mit einem attraktiven Einzugsgebiet an unserer Seite", so Axel Schefe, CEO Marabu Airlines. "Die Eröffnung unserer neuen Basis in Leipzig/Halle ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zu weiterem Wachstum – sowohl bei unserer Flotte als auch bei unserem Team. Gemeinsam können wir noch mehr Gästen aus Mitteldeutschland mehr Momente am Meer bescheren."

Marabu Airlines bietet auf allen Flügen ein Business Class Produkt an. Neben einem separaten Check-in, höheren Freigepäckgrenzen, Lounge-Zugang und einem freien Mittelsitz dürfen sich die Gäste in dieser Klasse auch über ein warmes Essen an Bord freuen. Darüber hinaus sind alle angebotenen alkoholfreien und alkoholischen Getränke kostenfrei.

(red / LEJ)