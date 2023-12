Berlin: BER rechnet in der Weihnachtszeit mit 950.000 Passagieren

In der kommenden Woche starten die Weihnachtsferien in Berlin und Brandenburg. Ob Urlaub, Ausflug oder Familienbesuch: In der Zeit vom 22. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 rechnet die Flughafengesellschaft mit rund 950.000 Passagieren am BER.

Der verkehrsreichste Reisetag wird voraussichtlich der 22. Dezember mit knapp 73.000 Passagieren sein. Als Destinationen gefragt sind neben den europäischen Metropolen zum Beispiel Istanbul und Antalya in der Türkei, die Kanarischen Inseln oder auch Winterreisen etwa nach Tromsø in Norwegen, nach Innsbruck in Österreich oder in das finnische Rovaniemi. Ab dem 15. Dezember gibt es zudem eine neue Verbindung in die USA. Einmal pro Woche fliegt dann Norse Atlantic Airways an die US-Ostküste nach Miami in Florida.

Egal ob Check-in, Gepäckabfertigung und Gastronomie, ob technische Infrastruktur, Verkehrsleitung, Sicherheit, Feuerwehr oder Enteisung – für die Mitarbeitenden der Flughafengesellschaft sowie ihre Partner bedeutet Ferienzeit Hochbetrieb. An den drei Weihnachtstagen sind allein von der Flughafengesellschaft pro Tag rund 500 Mitarbeitende in den Terminals oder auf den Vorfeldern im Dienst, um den Flugbetrieb zu sichern.

Wer vor dem Abflug noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk benötigt, kann in beiden Terminals shoppen gehen. An Heiligabend, Silvester und den Feiertagen sind bis mindestens 19 Uhr zahlreiche Shops geöffnet. Heinemann Duty Free im Sicherheitsbereich beider Terminals bietet bis zum letzten Abflug seine Waren an.

Restaurants, Bars und Cafés haben zu den gewohnten Zeiten bzw. nach Flugplan geöffnet. Im Rewe-Markt im öffentlichen Bereich des Terminal 1 können zudem an allen Tagen rund um die Uhr fehlende Zutaten für das Weihnachtsessen oder den Silvesterabend eingekauft werden. Frische Backwaren gibt es direkt gegenüber bei Kamps; ebenfalls täglich rund um die Uhr.

Vorweihnachtliche Stimmung

Der Flughafen ist bereits weihnachtlich geschmückt. 3.500 LED-Lämpchen leuchten an der acht Meter hohen Nordmanntanne auf dem Willy-Brandt-Platz. Eine zweite geschmückte Acht-Meter-Tanne steht vor dem südlichen Zugang zum Terminal 1.

Für vorweihnachtliche Stimmung sorgt zudem am 22. Dezember die US-amerikanische Soul- und Jazz-Sängerin Jocelyn B. Smith. Unter dem Motto „Jeder kann mit Jocelyn am BER singen" tritt sie um 14 Uhr zusammen mit dem Chor „Different Voices of Berlin“ im Terminal 1 auf. Die gebürtige New Yorkerin, die seit vielen Jahren in Berlin lebt und wirkt, hat bereits mehr als 3.000 Live-Konzerte gegeben und wurde für ihr soziales Engagement mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. Mit der Botschaft „Jede Stimme ist willkommen“ möchte sie auch am BER ein Zeichen für Menschlichkeit, Vielfalt und Offenheit setzen.

Bereits eine Woche zuvor, am 15. Dezember, um 17.30 Uhr, tritt der Kinder- und Jugendchor der Chorgemeinschaft Eichwalde im öffentlichen Bereich des Terminal 1 auf. Den Verein und die Flughafengesellschaft verbinden eine langjährige Partnerschaft.

Beide Auftritte finden im öffentlichen Bereich des Terminal 1 statt und sind somit nicht nur für Fluggäste, sondern auch für Interessierte ohne Flugticket erlebbar.

Reisetipps

Durch eine gute Vorbereitung auf den Abflug und die Nutzung der digitalen Angebote am BER können Passagiere entspannter und komfortabler reisen. Grundsätzlich empfiehlt die Flughafengesellschaft allen Fluggästen, sich 2,5 Stunden vor Abflug im jeweiligen Terminal einzufinden und sich unmittelbar nach dem Check-in zur Sicherheitskontrolle zu begeben. Die Passagiere sollen sich möglichst online oder an einem Self Check-in-Automaten eigenständig einchecken.

BER Runway

Das Reservieren eines Zeitfensters für den Zugang zur Sicherheitskontrolle erspart Wartezeit. Der Service ist kostenlos und kann ab sieben Tage vor Abflug gebucht werden. Reisende, die einen Zeitslot gebucht haben, gehen einfach mit ihrer Bordkarte zur Bordkartenkontrolle 4 im Terminal 1. Diese erkennt, wenn eine Reservierung vorliegt. Über das Terminal 1 erreichen Reisende auch das Terminal 2.

Self Check-in am Automaten

Bei immer mehr Airlines ist es möglich, an den Self-Service-Automaten eigenständig einzuchecken, die Bordkarte bzw. die Gepäcklabel selbst auszudrucken und das Gepäck an den ausgewiesenen Gepäckaufgabe-Schaltern eigenständig aufzugeben. Insgesamt stehen 99 Automaten in Terminal 1 und 25 weitere Kioske in Terminal 2 zur Verfügung.

BER Traveller

BER Traveller ermöglicht mittels biometrischer Gesichtserkennung und komplett „hands-free“ den Zugang zu bestimmten Prozessorten am Flughafen ohne das Vorzeigen von Dokumenten. Der Service ermöglicht derzeit die Nutzung von Self Check-In Automaten und den Zugang zur Sicherheitskontrolle an der Priority Lane per Gesichtserkennung. In der Pilotphase richtet sich das Angebot zunächst an HON Circle Member, Senatoren und Business Class Reisende der Lufthansa-Gruppe.

Am Vorabend

Einige Fluggesellschaften bieten für Passagiere einen Vorabend Check-in bzw. Bag Drop für Abflüge des Folgetages an. Passagiere der Lufthansa können am Vorabend, zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr, bis zu 23 Stunden vor Abflug einchecken. Bei Flügen der Eurowings ist dies zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr möglich und gilt für Abflüge bis 12.00 Uhr des folgenden Tages. easyJet bietet am Vorabend, zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr, für Abflüge bis 9:30 Uhr des folgenden Tages einen Bag Drop an.

EasyPASS

Passagiere, die bereits einen biometrischen Reisepass oder neuen deutschen Personalausweis besitzen, können die automatische Passkontrolle nutzen. Auch Drittstaatsangehörige ab 12 Jahren mit elektronischem Reisepass und deutschem Aufenthaltstitel können EasyPASS nutzen und somit schneller die Grenzkontrolle passieren. Für Kinderreisepässe gilt das nicht.

Anreise

Den BER erreichen Fluggäste gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Auto. Wer vorab online einen Parkplatz auf parken.berlin-airport.de bucht, kann Geld sparen.

