Austrian Airlines Aufsichtsrat verlängert COO Francesco Sciortino um fünf Jahre

Der Aufsichtsrat der Austrian Airlines AG beschloss nun die Wiederbestellung von Vorstandsmitglied COO Francesco Sciortino ab 01.04.2024 für fünf weitere Jahre bis 31.03.2029.

Der erfahrene Manager und ausgebildete Pilot startete seine fliegerische Karriere 1997 bei Austrian Airlines und ist seit April 2021 im Vorstandsteam der Airline unter anderem für die Bereiche Flight Operations, Ground Operations und Technical Operations zuständig. Francesco Sciortino bildet gemeinsam mit Annette Mann als Chief Executive Officer (CEO) und Michael Trestl als Chief Commercial Officer (CCO) das dreiköpfige Vorstandsteam von Austrian Airlines.

„Francesco Sciortino ist ein Gewinn für Austrian Airlines. Unter seiner Führung ist es gelungen, Österreichs Home Carrier sicher durch die Coronakrise zu steuern und den aktuellen Rückenwind für den Aufbau zu neuer Flottenstärke zu nutzen. Als COO hat Francesco Sciortino maßgeblich zur top Performance von Austrian beigetragen, die seit mehreren Monaten in Folge zu den pünktlichsten Airlines in Europa zählt“, sagt Christina Foerster, Aufsichtsratsvorsitzende der Austrian Airlines AG anlässlich der Wiederbestellung. Neben dem ersten positiven Geschäftsergebnis seit der Pandemie im Jahr 2022 wächst die rot-weiß-rote Bestandsflotte bis diesen Sommer um vier A320neo auf der Kurz- und Mittelstrecke. Weiters wurde erst kürzlich die Modernisierung der Langstreckenflotte mit zehn Boeing 787-9 beschlossen, was ein Wachstum um ein Flugzeug bedeutet.

“Ich freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit und bin zuversichtlich, dass wir als Team gemeinsam neue Flughöhen erreichen. Ganz besonders freue ich mich, in den nächsten Jahren die Einflottung der 787-9 zu begleiten, damit stellen wir die Weichen für ein neues Flugzeugzeitalter und eine erfolgreiche Zukunft bei Austrian Airlines”, so Francesco Sciortino abschließend.

(red / OS)