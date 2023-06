Auszeichnung für AUA-Mitarbeiter

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die die AUA als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Die AUA wird aufgefordert, zu einer normalen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Bevölkerung verwendet und gewünscht wird, und die Menschen nicht mit ihrem ideologischen Gender-Unsinn zwangszubeglücken.

Austrian Airlines konnte dieses Jahr wieder eine Top-Platzierung bei den renommierten SKYTRAX World Airline Awards erzielen, die am 20. Juni 2023 in Paris verliehen wurden. Nach Jahren der Krise geht es dieses Jahr für die österreichische Fluglinie weiter bergauf: Das Wachstum und die Modernisierung der Langstreckenflotte, der neuerliche Mitarbeiternaufbau und die umfassende Erneuerung des Serviceangebots an Bord sind nur einige Signale dafür, teilte die AUA in einer Aussendung mit. Nun feiert der österreichische Flagcarrier den nächsten Meilenstein und gewinnt den Skytrax Award 2023 in der Kategorie „Best Airline Staff in Europe“. Damit spielt Austrian Airlines in einer Liga mit weltbekannten großen Airlines wie Delta Air Lines oder ANA All Nippon Airways, die diese Auszeichnung für die Regionen Nordamerika bzw. Asien erhalten haben.

Bereits zum siebten Mal ist Austrian Airlines am ersten Platz, zuletzt im Jahr 2018: "Wir sind alle sehr stolz darauf, dass wir zum Europameister in der Kategorie „Best Airline Staff“ ernannt wurden. Besonders nach den krisengebeutelten Jahren zeigt diese Auszeichnung, dass unsere Kunden unsere Professionalität schätzen und die Leidenschaft für Service und Gastfreundschaft spüren, die wir in unserem Unternehmen jeden Tag leben“, betont Austrian Airlines CEO Annette Mann erfreut. Gemeinsam mit Vertretern aus verschiedenen Unternehmensbereichen nahm sie die Auszeichnung in Paris entgegen. „Dieser Preis ist ein starkes Signal für unser Unternehmen, intern sowie extern. Der diesjährige Gewinn hat eine ganz besondere Bedeutung für uns, er gibt uns Kraft und motiviert noch mehr, in der arbeitsreichen Sommersaison unser Bestes zu geben“, so Annette Mann abschließend.

