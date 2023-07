Air France führt neuen Flug zwischen Paris-Charles de Gaulle und Abu Dhabi ein

Ab dem 29. Oktober 2023 wird die französische Fluggesellschaft den Flugbetrieb zwischen Paris-Charles de Gaulle und Abu Dhabi aufnehmen. Der tägliche Service wird von einem Airbus A350-900 durchgeführt, der mit 324 Sitzen ausgestattet ist (34 in der Business-Klasse, 24 in der Premium-Economy-Klasse und 266 in der Economy-Klasse).

Flugzeiten

AF638: Abflug von Paris-Charles de Gaulle um 21:15 Uhr, Ankunft in Abu Dhabi um 06:45 Uhr am nächsten Tag

AF639: Abflug von Abu Dhabi um 08:45 Uhr, Ankunft in Paris-Charles de Gaulle um 13:15 Uhr

(red / AF)