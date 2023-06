Der neue Reisestandard von Air France bald auch im Airbus A350

Der Sitz verfügt über die höchsten Industriestandards in Bezug auf Komfort und Bordtechnologie und verfügt über eine Schiebetür, die es den Passagieren ermöglicht, einen völlig privaten Raum zu schaffen. Außerdem lässt sich der Sitz in ein völlig flaches Bett mit einer Länge von fast zwei Metern verwandeln. Um gemeinsam reisenden Passagieren mehr Privatsphäre zu bieten, sind die Sitze in der Mitte der Kabine mit einer absenkbaren Mittelplatte ausgestattet, um einen geselligen Raum zu schaffen und den gemeinsamen Flug optimal zu nutzen.

Dieser exklusiv für Air France entwickelte Sitz wird in den neuen Airbus A350 verfügbar sein, die bis 2025 in die Langstreckenflotte des Unternehmens aufgenommen werden. In dieser neuen Konfiguration wird der Airbus A350 über neue Kabinen in allen Reiseklassen verfügen – 48 Business Sitzplätze, 32 Premium Economy-Sitze und 212 Economy-Sitze.



Mit dieser jüngsten strategischen Entwicklung im Rahmen seines Aufstiegs in ein höheres Marktsegment verfolgt Air France die Einführung ihrer bislang fortschrittlichsten Reisestandards in Bezug auf den Flugkomfort und baut auf dem auf, was das Unternehmen bereits bei 12 Boeing 777-300 eingeführt hat.



Insgesamt hat Air France 41 Airbus A350-900 bestellt, die in einem konstanten Tempo ausgeliefert werden. Das Unternehmen hat bereits 20 dieser Flugzeuge erhalten. Der 21. A350 mit dem Namen „Aix-en-Provence“ wird der erste sein, der über diese neue Kabinenkonfiguration verfügt und im Juli 2023 seinen ersten kommerziellen Flug absolvieren wird.

Das Design der 48 geräumigen Business-Sitze basiert auf dem „Three Fs“-Konzept – Full Flat, was bedeutet, dass sich der Sitz in ein echtes Bett mit einer Breite von 53 cm und einer Länge von fast 2 Metern verwandelt; Voller Zugang, der allen Passagieren direkten Zugang zum Gang bietet; und vollständige Privatsphäre, die optimale Abgeschiedenheit gewährleistet. Eine neue Schiebetür ermöglicht es den Passagieren, einen völlig geschlossenen Raum zu schaffen, der für die anderen Passagiere in der Kabine nicht sichtbar ist. Um gemeinsam reisenden Passagieren mehr Privatsphäre zu bieten, sind die Sitze in der Mitte der Kabine jetzt mit einer absenkbaren Mittelplatte ausgestattet, um einen geselligen Raum zu schaffen, damit sie den Flug gemeinsam optimal genießen können.

Wenn Kunden das Flugzeug besteigen, werden sie von einem hintergrundbeleuchteten, charakteristischen geflügelten Seepferdchen begrüßt, das die Ursprünge und die reiche Geschichte des Unternehmens verkörpert. Die großen Fenster der Kabine sind mit automatischen Jalousien ausgestattet, so dass die Passagiere die Beleuchtungsintensität während des Fluges anpassen können.

Air France hat für die Herstellung dieser Sitze sorgfältig hochwertige, weiche und natürliche Materialien ausgewählt, darunter Wolle, gebürstetes Aluminium und vollnarbiges französisches Leder. Jeder Sitz verfügt über eine weiche Polsterung für mehr Komfort und ist mit dem charakteristischen roten Akzent des Unternehmens bestickt.

Eine persönliche Aufbewahrungseinheit ist mit einem Headset mit Geräuschunterdrückung, einem Kosmetikspiegel und Platz für die Sachen der Kunden ausgestattet. Außerdem wurde am Fußende des Sitzes ein zweiter Stauraum hinzugefügt, der ausreichend Platz für ein kleines Reisezubehör bietet.

Die Sitze in der ersten Reihe der Business-Kabine bieten außerdem zusätzlichen Platz vorne für zusätzlichen Komfort. Darüber hinaus verfügt jeder Sitz in der ersten Reihe über einen persönlichen Kleiderschrank mit Kosmetikspiegel und zusätzlichem Stauraum.

Dieser einzigartige Sitz wurde speziell für Air France in Zusammenarbeit mit STELIA Aerospace (der Handelsmarke von Airbus Atlantic für die Gestaltung von Kabineninnenräumen) zusammen mit dem Designer Mark Collins (Design Investment, ein auf die Welt des High-End-Transports spezialisiertes Unternehmen) entworfen, ein Design- und Markenberatungsunternehmen SGK Brandimage.

Air France entwickelt sich ständig weiter, um die höchsten Reisestandards auf dem Markt anzubieten, und hat seinen neuesten Business-Sitz mit modernster Technologie ausgestattet. Jeder Sitz ist mit einem breiten, entspiegelten 20-Zoll-4K-Ultra-High-Definition-Bildschirm ausgestattet – dem größten aller Business-Kabinen der gesamten Langstreckenflotte von Air France – und ermöglicht den Passagieren über 1.500 Stunden Unterhaltung auf einer grafischen Benutzeroberfläche der neuesten Generation . Dank der Bluetooth-Verbindung können Passagiere das Unterhaltungssystem über ihre persönlichen Kopfhörer genießen.

Ein neuer Touchpad-Bildschirm ermöglicht es den Passagieren außerdem, durch die verschiedenen Programme zu blättern und ihre gesamte Umgebung einfach zu steuern, von der Einstellung der Sitzposition bis zur Anpassung der Beleuchtungsintensität. Auf dem Bildschirm ist eine „Bitte nicht stören“-Funktion integriert, um die Crew darüber zu informieren, dass der Kunde sich ausruhen möchte.

Dieser vollständig vernetzte Sitz verfügt über USB-A- und USB-C-Anschlüsse sowie ein kabelloses Induktionsladegerät. Auch während des Fluges steht eine WLAN-Verbindung zur Verfügung, eine neue Funktion, die es Kunden ermöglicht, ihr persönliches Gerät direkt mit dem Bildschirm zu verbinden und es als Fernbedienung zu nutzen. Passagiere können den Bordunterhaltungskatalog durchsuchen und die interaktive Karte anzeigen, während ihre ausgewählten Inhalte auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden.

Die Premium Economy-Kabine verfügt über 32 Sitze, die gemeinsam mit Collins Aerospace entworfen wurden. Air France bietet ein brandneues Liegesitzmodell an, das bereits in seinem ersten Airbus A350 und in den 12 Boeing 777-300 ER-Flugzeugen verfügbar ist, die derzeit renoviert werden. Jeder Sitz bietet 94 cm Beinfreiheit und eine 48 cm breite Sitzfläche. Die Rückenlehne lässt sich um bis zu 121 Grad neigen und wurde verbreitert, um mehr Privatsphäre und Komfort zu bieten. Die Sitzkissen wurden neu gestaltet und reichen nun bis auf Schulterhöhe für ein noch weicheres Erlebnis. Die Sitze sind mit einem marineblauen Stoff mit Fischgrätmuster und raffiniertem Finish gepolstert. Die 4-Positionen-Kopfstütze lässt sich an alle Vorlieben anpassen. Um das Paket abzurunden, sind diese Sitze außerdem mit einem geräuschunterdrückenden Audio-Headset, viel Stauraum, einem individuellen Leselicht sowie USB-A- und USB-C-Anschlüssen ausgestattet.

Die Economy-Kabine umfasst 212 Sitze, die in Zusammenarbeit mit Safran Seats entwickelt wurden. Jeder Sitz verfügt über eine 46 cm breite Sitzfläche, eine 119-Grad-Neigungsmöglichkeit und 79 cm Beinfreiheit. Die Rückenlehne ist ergonomisch gestaltet und verfügt über Kissen, die verstärkten Seitenhalt bieten. Der Sitz bietet zwei neue Funktionen: einen in die Rückenlehne integrierten persönlichen Smartphone- oder Tablet-Halter und zusätzlich zum USB-A-Anschluss einen USB-C-Anschluss.

Die Sitze in diesen beiden Kabinen sind mit einem breiten 13,3-Zoll-4K-Ultra-High-Definition-Blendschutzbildschirm mit Bluetooth-Verbindung ausgestattet, ideal für den Genuss der Bordunterhaltung auf Abruf mit persönlichen Kopfhörern. Eine neue Funktion ermöglicht es Kunden außerdem, ihre persönlichen Geräte direkt an den Bildschirm im Sitz anzuschließen und ihn als Fernbedienung zu verwenden oder die verfügbaren Programme zu durchsuchen, während der ausgewählte Inhalt gleichzeitig auf dem Hauptbildschirm angezeigt wird.

In allen Kabinen haben Kunden Zugang zum Bord-WLAN-Angebot des Unternehmens, Air France Connect. Dieser Service bietet drei Arten von Pässen, von denen einer völlig kostenlos ist und es Kunden ermöglicht, Nachrichten zu senden und zu empfangen sowie Informationen zu ihrem Flug und ihren Verbindungen einzusehen.

(red / AF)