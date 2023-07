Air France baut Nordamerikaangebot im Winter 2023/2024 aus

Air France baut seine Flüge nach Nordamerika, derzeit einem der dynamischsten Märkte der Welt, weiter aus. Für den Winter 2023–2024 plant die Fluggesellschaft, bis zu 212 wöchentliche Flüge zu 21 Zielen in den USA, Kanada und Mexiko durchzuführen.

Mit Wirkung zum 30. Oktober 2023 wird Air France ihr Streckennetz um ein neues amerikanisches Ziel erweitern: Raleigh-Durham (RDU). In diesem Winter wird die Hauptstadt von North Carolina nach Atlanta, Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York JFK, Newark, San Francisco, Seattle und Washington zum 14. US-Reiseziel von Air France. Die Fluggesellschaft wird montags, mittwochs und freitags drei wöchentliche Nonstop-Flüge von Paris nach Charles de Gaulle mit einer Boeing 787-9 mit 279 Sitzplätzen (30 in der Business-Klasse, 21 in der Premium Economy-Klasse und 228 in der Economy-Klasse) durchführen.

Flugpläne (Ortszeiten):

AF692: Verlässt Paris-Charles de Gaulle um 13:30 Uhr und kommt um 16:35 Uhr in Raleigh-Durham International an

AF693: Verlässt Raleigh-Durham International um 18:45 Uhr und kommt um 08:25 Uhr (am nächsten Tag) in Paris-Charles de Gaulle an.

Raleigh-Durham: Tor zum „Forschungsdreieck“

Raleigh, die Hauptstadt von North Carolina, gehört zu den dynamischsten Städten im Süden der USA. Sie ist eine Mischung aus Tradition, Geschichte und Moderne und wird wegen der vielen Eichen, die ihre Straßen säumen, auch „Stadt der Eichen“ genannt. Raleigh und seine Nachbarstädte Durham und Chapel Hill beherbergen drei renommierte Universitäten und bilden zusammen das „Forschungsdreieck“, das landesweit als Zentrum für Bildung, Forschung und Innovation anerkannt ist. Nach dem Silicon Valley in den USA ist der Research Triangle Park einer der führenden High-Tech-Forschungs- und Entwicklungsstandorte des Landes.

Diese Route wurde zuvor von Delta Air Lines betrieben, dem Partner von Air France im transatlantischen Joint Venture bestehend aus Air France, KLM, Delta Air Lines und Virgin Atlantic.

Neben der Einführung der Verbindung Raleigh-Durham wird es in der Wintersaison auch zu einem Anstieg der Anzahl der Flüge von/nach Dallas-Fort Worth (Texas) von 3 im Jahr 2022 auf 5 in diesem Jahr kommen.

Kanada: Bis zu 38 Flüge pro Woche zu 4 Zielen in diesem Winter

Air France plant außerdem weitere Flüge weiter nördlich, von/nach Kanada. Als größte europäische Fluggesellschaft in Bezug auf die Kapazität zwischen Europa und Kanada wird Air France den ganzen Winter über Paris-Charles de Gaulle mit Montreal, Toronto, Vancouver und Ottawa verbinden.

Der kürzlich am 27. Juni eingeführte Nonstop-Service zwischen Paris-Charles de Gaulle und Ottawa wird auch in der Wintersaison fortgesetzt. Die Fluggesellschaft wird jede Woche fünf Flüge durchführen, montags, dienstags, donnerstags, samstags und sonntags, mit einer Boeing 787-9 mit 279 Sitzplätzen (30 in der Business-Klasse, 21 in der Premium Economy-Klasse und 228 in der Economy-Klasse).

Flugpläne (Ortszeiten):

AF328: Verlässt Paris-Charles de Gaulle um 13:10 Uhr und kommt um 15:05 Uhr in Ottawa an

AF327: Verlässt Ottawa um 17:15 Uhr und kommt am nächsten Tag um 06:05 Uhr in Paris-Charles de Gaulle an

Air France ist die einzige Fluggesellschaft, die Nonstop-Flüge zwischen Ottawa und Europa anbietet.

Außerdem werden Flüge nach Montreal und Vancouver hinzugefügt, und zwar bis zu 21 bzw. 5 pro Woche, gegenüber 17 bzw. 3 im letzten Winter.

Schließlich wird Air France ab dem 2. Dezember 2023 im Winter den Flugbetrieb zwischen Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) und Montreal wieder aufnehmen, mit zwei wöchentlichen Flügen dienstags und samstags mit einem Airbus A320 mit WIFI. Montreal gehört zu den fünf Zielen, die über das karibische Regionalnetzwerk von Air France angeflogen werden, das Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) und Fort-de-France (Martinique) mit Belém (Brasilien), Cayenne (Französisch-Guayana), Miami (USA) mit Montreal verbindet.

Unterdessen wird KLM, eine Mitgliedsfluggesellschaft der Air France-KLM-Gruppe, zwischen ihrem Drehkreuz Amsterdam Schiphol und 19 nordamerikanischen Zielen fliegen: Atlanta, Austin, Boston, Calgary, Cancun, Chicago, Edmonton, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Mexiko, Miami, Minneapolis-Saint Paul, Montreal, New York JFK, San Francisco, Toronto, Vancouver und Washington.

Beide Fluggesellschaften betreiben in Kanada einen Shuttlebusservice zwischen Montreal-Trudeau, Quebec City und Ottawa für Air France und zwischen Montreal-Trudeau und Ottawa für KLM.

Detaillierte Flugzeiten, Tage und Tarife finden Sie auf airfrance.com und klm.com.

Der hierin enthaltene Flugplan kann sich ändern und unterliegt den erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Air France fordert seine Kunden dringend auf, sich vor Reiseantritt über die Reisebeschränkungen und erforderlichen Dokumente bei der Ankunft am Zielort zu informieren. Weitere Informationen finden Sie unter airfrance.traveldoc.aero.

(red / AF)