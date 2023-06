Sommerferien: Der Flughafen Wien bietet viele Services für einen angenehmen Reisestart

Am kommenden Wochenende wird mit dem Beginn der Sommerferien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die Hauptreisezeit eingeläutet. Für einen entspannten Start in den Urlaub hat der Flughafen Wien nützliche Tipps und Angebote: Im Rahmen der Flughafen Wien-Services finden Passagiere Unterstützung bei Gepäck und Check-in, gelangen mit dem FastTrack-Service schneller durch die Sicherheitskontrolle, sparen Geld bei der Vorabbuchung von Parkplätzen und genießen die Wartezeit entspannt in einer der exklusiven Lounges - gegen Aufpreis versteht sich. Alle Services sind schnell und einfach online auf der Flughafen Wien Homepage unter www.viennaairport.com buchbar. Der Airport empfiehlt Passagieren auch genügend Zeit für die Anreise einzuplanen, sich vorab über Gepäckbestimmungen der Airlines zu informieren und auf die Sicherheitskontrolle vorzubereiten. Detailinformationen finden Reisende ebenfalls auf den Webseiten des Flughafens und der Airlines.

„Sommerzeit ist Reisezeit! Wir erwarten eine starke Ferienzeit mit etwa sieben Mio. Passagieren auf dem Flughafen Wien. Darauf sind wir gut vorbereitet, mit mehr Personal im operativen Bereich und hoher Servicequalität. Zum Ferienstart bieten wir unseren Fluggästen ein erweitertes Serviceangebot für mehr Reisekomfort, vor allem beim Check-In, an der Sicherheitskontrolle oder beim Gepäckstransport. Auch mit neuen Shops, Restaurants und Loungeangeboten, wie der neuen Vienna Lounge im Terminal 2, wollten wir zu einem entspannten Reiseerlebnis und einem angenehmen Start in den Urlaub beitragen. Der Flughafen Wien wünscht allen Passagieren einen erholsamen Sommerurlaub und allen Schülern einen schönen Ferienbeginn!“ erklärt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Mehr Reisekomfort mit FastTrack-, Rollstuhl-, Kinderwagen- und Begleitservices

Kostenfrei unterstützt der Flughafen Wien etwa Reisende mit eingeschränkter Mobilität und bietet Familien Leihkinderwägen für die Zeit bis zum Abflug. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere nützliche Zusatzservices: Der Flughafen Wien bietet Reisenden Begleitservices, bei dem Airport-Personal auf schnellstem Weg durch alle Reiseprozesse zum Abfluggate, beim Transfer oder bei der Ankunft hilft. Auch für Unterstützung beim Gepäck oder beim Reisen mit Kindern bietet der Flughafen Wien nützliche Services. Noch schneller kommt man durch die Sicherheitskontrolle mit dem Service FastTrack – damit hat man mehr Zeit für die Vienna Airport Lounges, Shopping oder Gastronomie. Alle Infos und Buchungsmöglichkeiten gibt es im Flughafen Wien-Online-Shop unter vie-shop.viennaairport.com.

Airportr Service: Gepäck zuhause abholen lassen und unbeschwert abheben

Reisekoffer, Sportequipment oder Kinderwägen ganz einfach zu Hause abholen lassen, mit dem Service von Airportr ist das möglich: Dabei wird das Gepäck ganz einfach an einem definierten Abholtermin zu Hause abgeholt und der Abflug kann am nächsten Tag unbeschwert und ohne Check-in Wartezeiten angetreten werden. Bei Ankunft an der Zieldestination erhalten Passagiere ihr Gepäck am Gepäckband des Zielflughafens wieder. Der Flughafen Wien und Austrian Airlines bieten dieses Service für Reisende in Wien an. Gebucht wird über die externe Plattform von Airportr, dem Kooperationspartner von Austrian Airlines und Flughafen Wien. Aktuell gilt mit dem Code „Launch30“ sogar ein Rabatt von 30% unter www.airportr.com/de/austrianairlines/.

Flanieren und gustieren: Shops und Restaurants für jeden Geschmack

Nationale und internationale Top-Marken, Spitzengastronomie und vegane Küche: Auf dem Flughafen Wien laden zahlreiche Shops und Restaurants zum Verweilen ein. Mit der Wolfgang Puck Kitchen + Bar, dem Jamie Oliver Foodcourt bestehend aus einem Take Away-Deli, dem Italian Restaurant und einer Bar, Relay Shops, Vienna Duty Free Shops, Manner, Sprüngli, Aida, Bieder & Maier, Panoramarestaurants und vielen mehr finden Passagiere in jedem Terminalbereich umfassend Angebot an Shops und Gastronomie vor. Mehr Infos dazu gibt es unter www.viennaairport.com/shops-restaurants

Bahn, Bus oder PKW: Verschiedene Anreisemöglichkeiten zum Flughafen Wien

Die schnellste Verbindung zwischen dem Stadtzentrum und dem Flughafen Wien bietet der City Airport Train mit nur 16 Minuten Fahrtzeit und für ausgewählte Airlines auch Check-in und Gepäckaufgabemöglichkeit in Wien-Mitte. Darüber hinaus ist der Airport auch mit der Schnellbahn und dem ÖBB Railjet erreichbar. Bequeme Parkmöglichkeiten finden Reisende in den Parkhäusern 3 und 4, sowie den Parkplätzen C und Mazur vor. Speziell in der Hauptreisezeit empfiehlt der Flughafen Wien Parkplätze über die Homepage des Airports im Vorhinein zu buchen. Auch das Parkservice EasyParking ist buchbar: Dabei übergeben die Reisenden ihr Kfz direkt vor dem Terminalgebäude einem Flughafen-Mitarbeiter, der das Fahrzeug im Parkhaus 4 oder Parkplatz C parkt, während die Gäste ihre Flugreise antreten. Weitere Möglichkeiten, den Airport zu erreichen, gibt es mit der Busverbindung Vienna Airport Lines, die von der Wiener Innenstadt den Flughafen anfährt, sowie verschiedene Fuhrparkdienstleister und Car Sharing-Services. Nähere Infos dazu unter www.viennaairport.com/passagiere/anreise-parken.

Alle Infos zu Anreise- und Parkmöglichkeiten, Shops und Restaurants, Lounges, Sicherheitskontrolle, Services für Abflug und Ankunft sowie weitere nützliche Reisetipps sind auf der Homepage des Flughafen Wien unter www.viennaairport.com zu finden.

(red / VIE)