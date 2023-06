Vienna AirportCity am Flughafen Wien erhält European Real Estate Brand Award

Innovationskraft, ein breites Unterstützungsangebot für Mieter und eine hohe Weiterempfehlungsrate machen die Vienna Airport City als Business Campus in Österreich unschlagbar: Die Vienna Airport City am Flughafen Wien gewinnt zum vierten Mal in Folge den renommierten European Real Estate Brand Award in der Kategorie „Business Campus Austria 2023“ als stärkste Immobilienmarke Österreichs. Mehr als 7.000 Branchenexperten haben im Rahmen einer Marken-Wert-Studie des REB-Institutes über 150 Unternehmen bewertet.

„Diese Auszeichnung bestätigt die erfolgreiche Immobilienstrategie des Flughafen Wien, die seit mehr als zehn Jahren die Entwicklung des gesamten Flughafen-Standortes maßgeblich vorantreibt. Mit einer ausgezeichneten Verkehrsanbindung, einem breiten Infrastruktur-, Service- und Nahversorgungsangebot und vor allem mit dem topmodernen Office Park 4 ist die Vienna AirportCity der ideale Betriebsstandort für Unternehmen. Das erkennen auch zahlreiche Unternehmen, laufend siedeln sich neue Betriebe an.“, so Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Der wiederholte Gewinn dieser renommierten Auszeichnung ist das Ergebnis der hervorragenden, täglichen Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen für unsere Vienna AirportCity. Gemeinsam haben wir mit unseren rund 250 Partnerunternehmen einen Businessstandort höchster Qualität geschaffen.“, so Mag. Wolfgang Scheibenpflug MRICS, Geschäftsbereichsleiter Immobilien- und Standortmanagement der Flughafen Wien AG.

Die Auszeichnung unterstreicht die führende Kraft der Vienna Airport City am Flughafen Wien als eine der attraktivsten Marken der Immobilienwirtschaft in Österreich. Das Unternehmen konnte sich durch die wesentlichen Erfolgsfaktoren, wie die ausgeprägte Nachhaltigkeit, der hohe Innovationsgrad und das kompetente Standortmanagement unter allen Teilnehmenden durchsetzen und als Gewinner hervortreten. Überreicht wurde die Auszeichnung am 14. Juni 2023 im Rahmen einer feierlichen Gala in Berlin.

Der Real Estate Brand Award

Das European Real Estate Brand Institut ist die führende Plattform für Markenführung und Unternehmensentwicklung der europäischen Immobilienwirtschaft. Die jährlich durchgeführte Studie liefert valide Daten zur Marktpositionierung von Unternehmen. Die Real Estate Brand Value Study konnte dieses Jahr erstmals 1700 Marken aus 20 Teilbranchen auf 45 europäischen Märkten analysieren. Mit 120.000 Experten der Branche und über 9.000 ausgewertete Fragebögen, konnte Europas größte wissenschaftliche Markenstudie die Erfolge der Unternehmen ermitteln.

Eine Stadt mit 20.000 Menschen: Die Vienna AirportCity

Der Flughafen Wien ist nämlich mehr als ein reiner Verkehrsknotenpunkt: Über 230 Unternehmen sind am Flughafen-Standort vertreten, mehr als 20.000 Menschen sind hier beschäftigt. Mit eigener Verkehrsinfrastruktur und exzellenter Anbindung an Straße, Schiene und Flugzeug, einem Facharztzentrum, einem Fitnesscenter, zwei Hoteleinrichtungen, zahlreichen Einkaufs- und Gastronomiemöglichkeiten und hochmodernen Büro-, Coworking- und Eventräumlichkeiten, ist die Vienna AirportCity ein perfekter Standort für Unternehmen, die nach neuen Betriebsstandorten für ihre Büros oder Conferencing- und Veranstaltungsflächen suchen.

Optimale Arbeitsumgebung für kreative Köpfe: Co-Working im AirportCity Space

Wer eine moderne und angenehme Arbeitsumgebung mit optimaler Verkehrsanbindung und vielfältiger Einkaufs- und Gastronomienahversorgung sucht, findet den perfekten Arbeitsplatz im AirportCity Space im neuen Office Park 4: Co-Working-Plätze mit High Speed-WLAN, Büroinfrastruktur, Meetingräumen und Kaffeeküche stehen für alle zur Verfügung, die einen flexiblen Arbeitsort suchen. Die Co-Working-Plätze sind bereits halbtags buchbar. Erst kürzlich wurde der Flughafen Wien für seinen modernen Co-Working-Bereich im Office Park 4 mit dem „Office of the Year Award“ ausgezeichnet.

Näher im Wiener Stadtzentrum als andere Event- und Büro-Locations

Der AirportCity Space ist besser erreichbar als man glaubt: Mit der ÖBB gelangt man in wenigen Minuten vom Flughafen zum Wiener Hauptbahnhof und mit der S7 in das Wiener Stadtzentrum Wien-Mitte. Wer mit dem Auto kommt, parkt im nahegelegenen Parkhaus 3 und erreicht den AirportCity Space im Office Park 4 über eine überdachte Fußgängerbrücke. Mit dem Airport Train gelangt man in nur 16 Minuten direkt vom Wiener Stadtzentrum zum Flughafen.

(red / VIE)