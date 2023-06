Flughafen Wien: EVA Air feiert zehnjähriges Star Alliance-Jubiläum

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, welche leider auch EVA AIR als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung (selbst innerhalb der LGBTI-Community) sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

„Es ist eine Ehre für EVA Air, seit 10 Jahren Mitglied der Star Alliance zu sein. Obwohl wir ein junges Mitglied sind, tun wir unser Bestes, um als langfristigen, stabilen Beitrag zum Star Alliance-Netzwerk die besten Dienstleistungen zu erbringen“, sagte EVA Air-Chef Edward Ho. „Gleichzeitig wollen wir unseren geschätzten Passagieren eine effektive und effiziente Art des Reisens zu bieten, ohne Umwege, die mehr Treibstoff-Verbrauch bedeuten würden. Nachhaltiges Reisen ist eine Mission, die möglich ist, wenn wir alle - Fluggesellschaften, Flughäfen, Passagiere – zusammenarbeiten.“

Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG: „EVA Air ist seit über 30 Jahren ein wichtiger Partner für den Flughafen Wien und hat sich in dieser Zeit hervorragend entwickelt. Die Airline bietet Reisenden eine beliebte und schnelle Verbindung in den asiatischen Raum und zu vielen weiteren internationalen Zielen. Auch das Engagement der Airline für Nachhaltigkeit trifft unsere Werte perfekt: Bis 2033 wollen wir am Flughafen Wien NetZero erreichen und EVA Air ist hier ebenfalls auf einem guten Weg. Wir gratulieren zu zehn Jahren Star Alliance Mitgliedschaft!“

Nicole Kirchmeyr, Market Representative Japan, Taiwan, Korea der Österreich Werbung hielt einen Vortrag über Österreichs Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Kirchmeyr: „Die Nachhaltigkeit in Österreich hat bereits eine gute Ausgangsposition, was Image und Qualität betrifft. Österreich hat eine starke thematische Kompetenz. Unser Ziel ist es, Nachhaltigkeit zu einem Wettbewerbsvorteil auszubauen. Wir werden einen verstärkten Fokus auf Qualitätstourismus und authentische Reiseerlebnisse legen.“

Haubenküche auf höchstem Niveau

Der Abend begann bereits um 17 Uhr, um den Gästen die Gelegenheit zu geben, während des Welcome Drinks den Abflug des EVA Air-Dreamliners nach Bangkok bzw. Taipeh vom Tower aus verfolgen zu können. Anschließend verwöhnten sechs Starköche aus Österreich, Japan und Thailand, alle mit Michelin-Sternen ausgezeichnet, die Gäste mit exklusiven Speisen. Für die ausgewählte Weinbegleitung und Verkostungen sorgten die Weingüter Gross (Südsteiermark) und Heinrich (Burgenland).

Die Küchenchefs und Starköche des Abends: Paul Ivić, Küchenchef und Geschäftsführer des vegetarischen Restaurants „TIAN“ in Wien, Keiko Kuwakino, Chefköchin im “Sanaburi” Restaurant des Boutique Hotels „Satoyama Jujo“ in Niigata, Japan, Kanji Kobayashi, Eigentümer und Chefkoch von „Villa AiDA“ in Wakayama, Japan, Duangporn “Bo” Songivsava und Dylan Jones, Chefköche im “Bo.lan Essentially Thai”, Bangkok. Ebenso mit dabei Chefköchin Siriwan Siridej, die regelmäßig für die thailändische Botschaft kocht und im zweiten Teil der kulinarischen Reise ihren berühmten „Hon Mali Rice“ und weitere thailändische Köstlichkeiten präsentierte. Thai Tänzer sorgten für Urlaubsfeeling.

Am Ende des Abends durften alle Gäste mit Giveaways aus Österreich, Thailand und Taiwan nach Hause gehen: mit Thai Hom Mali Reis, einem EVA Air Glas von Villeroy & Boch und einem traditionellen Ananaskuchen aus Taiwan. Edward Ho: “Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung unserer Star Alliance-Partner-Airlines, die Treue unser Kooperationspartner in der Branche und dem Flughafen Wien, der es möglich gemacht hat, so viele Starköche in dieser besonderen Location – dem höchsten Tower Europas – willkommen zu heißen.“

EVA Airs Garten-Projekt in Wien

Ho hat den Abend auch genutzt, ein besonderes Projekt von EVA Air in Wien vorzustellen. „Wir haben uns bei „Gemeinsam Garteln“ angeschlossen und kümmern uns um eine Fläche von 400m² in der Alberner Straße in Simmering, die wir mit Humus, Bakterien und Regenwürmern aufgewertet haben, um sie für den Anbau von landwirtschaftlichen Produkten zu nutzen.“ Es wurde gerecht und gegartelt, Samen und Gartenwerkzeug gekauft, ein Bewässerungssystem installiert. Tatkräftig unterstützt wurde und wird das EVA Air-Team dabei von Aleksander Garbolewski, Mitarbeiter beim Immobilienunternehmen Revide, der an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien Forstwirtschaft studiert hat. Er hat vier verschiedene Kartoffelsorten, Zwiebeln, Radieschen, Stangen- und Buschbohnen, sechs Sorten Tomaten, Chili, Paprika, Hokaido- und Butternuss-Kürbis, grüne und gelbe Zucchini, Feld- und Snackgurken sowie Melanzani angebaut. Der EVA Air-Kräutergarten enthält Salbei, Koriander, Petersilie, Rosmarin, Thymian, Colakraut, Currykraut und Liebstöckl. Ho: „Wir sind Aleksander sehr dankbar für sein Engagement und freuen uns schon, wenn wir erste Produkte an unsere Kunden und Partner verschenken dürfen. Unser Motto in Zukunft soll ‘Vom Garten auf den Tisch!‘ sein.“ Bereits gestern Abend konnten die Gäste erste Kräuter und Gemüse mit nach Hause nehmen.

Garbolewski: „Immer mehr Unternehmen sprechen über Nachhaltigkeit und Reduktion von negativen Umwelteinflüssen, aber nur wenige machen etwas. Auch wenn das EVA Air-Garten-Projekt ein kleines ist… jede große Reise beginnt mit einem kleinen Schritt.“

EVA Air – seit mehr als 30 Jahren in Wien. Your First Step to Asia

EVA Air fliegt täglich von Wien nach Taipeh – drei Mal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) nonstop und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok – und setzt einen Boeing 787 „Dreamliner“ auf der Strecke ein.

Über das Drehkreuz Taipeh die Vielfalt Asiens entdecken

Mit nur einem Stopp in Taipeh können Passagiere zu jeder größeren Stadt in Asien weiterreisen. Über das Drehkreuz fliegt die Airline zu einer Vielzahl an Zielen in Japan und Festland-China. Das dichte Streckennetz in Nordostasien umfasst weiterhin Anschlüsse nach Seoul, Hongkong oder Macau. In Südostasien punktet die Fluglinie mit guten Umsteigeverbindungen zu Destinationen in Indonesien, den Philippinen, Vietnam, Thailand sowie nach Kuala Lumpur, Phnom Penh oder Singapur.

Ebenso praktisch für Urlauber sind die zahlreichen bequemen Anschlussflüge ab Bangkok mit EVA Air-Kooperationspartnern – zum Beispiel innerhalb Thailands nach Phuket, Ko Samui, Chiang Mai oder in attraktive Destinationen in Südostasien wie Phnom Penh, Siem Reap oder Rangoon.

Über Star Alliance

Star Alliance wurde 1997 gegründet und besteht derzeit aus 26 Mitgliedsgesellschaften, die an über 50 globalen Drehkreuzen zusammenkommen, um reibungslose Verbindungen über ein weltweit führendes internationales Netzwerk anzubieten. Dieses Netzwerk umfasst mehr als 1.200 Flughäfen in 184 Ländern. www.staralliance.com

