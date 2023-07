Einmal Gold und zweimal Silber im Fallschirm-Zielspringen für den HSV Red Bull Salzburg

Während ein Teil der HSV Red Bull Salzburg Athleten die Salzburger Fahnen in Spanien bei einem internationalen Militärwettkampf hochhielt, ging es für den Rest des Weltcup-Teams im tschechischen Klatovy mit dem dritten Stopp der laufenden Weltcup-Serie weiter. Dort kämpften von 21. bis 23. Juli Teams aus 15 Nationen im Fallschirm-Zielspringen um wertvolle Weltcup-Punkte. Von den schwierigen Bedingungen und vielen Standby-Pausen gefordert, zeigten die beiden teilnehmenden HSV Red Bull Salzburg Teams dennoch sehr gute Leistungen und konnten sich inmitten des Teilnehmerfeldes aus 34 extrem starken internationalen Teams beweisen.Nachdem der starke Wind schon am ersten Wettkampftag für einige Verzögerungen gesorgt hatte, mussten die Athleten auch den Samstag Großteils im „Stand-by“-Modus ausharren und hoffen, dass der letzte Wettkampftag noch Sprünge möglich machen würde. Doch auch der Sonntag zeigte sich nicht gnädiger mit den Weltcup-Springern und so konnten noch fünf (von acht) für die Wertung notwendigen Sprünge durchgeführt und der Bewerb damit abgeschlossen werden.

Trotz starken Windes und wechselhafter Thermik behielten vor allem auch die jungen Salzburger Athleten die Nerven. Joachim Knauss sicherte sich dank toller Sprungleistungen von nur 10cm Gesamtabweichung die Goldmedaille bei den Junioren. Dicht gefolgt von Rookie Sophie Grill, die mit nur 11cm Gesamtabweichung auf Platz zwei landete. Für Joachim Knauss ergab das den hervorragenden 39. Platz in der Gesamtwertung der Herren. Sophie Grill führte mit dieser Spitzenleistung das Salzburgerdamenteam in der Wertung der Frauen an und belegte dort Platz 9. Ebenfalls unter die Top-Ten schaffte es hier noch Julia Schosser mit Rang 10. Auf den Plätzen 11 und 19 folgten ihre Teamkolleginnen Marina Kücher und Christina Graml. Gemeinsam holten die Salzburger Ladies dank dieser Spitzen-Sprünge erneut die Silbermedaille in der Damen Teamwertung.

Die Herren des HSV Red Bull Salzburg hatten neben den herausfordernden Bedingungen vor allem auch mit der extrem starken Konkurrenz zu kämpfen. Leider wurde es für die sonst so starken Salzburger Herren kein Platz unter den Top-20. Gabriel Huber belegte trotz einer Spitzenleistung mit nur 7cm Abweichung Rang 22. Seine Teamkollegen folgten auf den Rängen 30 (Ivaylo Delev), 46 (Christian Auswöger), 67 (Alexander Schöpf), 100 (Thomas Reisenbichler) und 104 (Georg Heimel).

In der Gesamt-Teamwertung ergaben sich somit Platz 8 für das Team HSV Red Bull Salzburg I (Ivaylo Delev, Thomas Reisenbichler, Christian Auswöger, Gabriel Huber, Joachim Knauss) und Platz 15 für das Team HSV Red Bull Salzburg Ladies (Julia Schosser, Sophie Grill, Marina Kücher, Christina Graml und Irene Hochrieser). Obwohl die Erwartungen des gesamten Teams für diesen Tschechien-Stopp zum Teil zwar größer gewesen waren, zeigen sich die Athleten des HSV Red Bull Salzburg doch sehr zufrieden mit ihrer Leistung inmitten der starken internationalen Konkurrenz.

Weitere Weltcup-Stopps

Mitte August geht es mit der Weltcup Serie im Zielspringen in Italien weiter, bevor es beim Heim-Weltcup Stopp in Thalgau (25. bis 27. August) für die Salzburger noch einmal gilt zu Hause zielgenaue Punktlandungen hinzulegen. Danach folgen noch die finalen Stopps in der Schweiz und erstmals das Saisonfinale in Dubai.

(red / HSV Red Bull Salzburg)