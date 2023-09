HSV Red Bull Salzburg beweist in Locarno Top-Form

Dieses Wochenende wurde in Locarno/Schweiz der vorletzte Stopp der Weltcupserie 2023 im Fallschirm-Zielspringen abgehalten. Leider konnten aufgrund des Wetters nur drei Runden abgeschlossen werden, weswegen das Ergebnis nicht in die Weltcupwertung miteinfließt. Der HSV Red Bull Salzburg war dabei jedoch sowohl im Team- als auch im Einzelbewerb gut mit dabei und belegte Top Plätze in der inoffiziellen Wertung.

Beim vorletzten Stopp der Fallschirm-Zielsprung Weltcupserie, der von 22. bis 24. September in Locarno (SUI) stattfand, zeigten die Athleten des HSV Red Bull Salzburg noch einmal mit starken Leistungen auf. Der Salzburger Fallschirmsprungverein war mit einem Damen- und einem Herrenteam vertreten.

Der letzte Europa-Stopp der Weltcupserie wartet jedoch aufgrund des schlechten Wetters mit schweren Bedingungen für die Fallschirmspringer auf. Nach beinahe durchgehenden Standby-Pausen (am Freitag aufgrund des starken Regens, am Samstag windbedingt) konnten am Sonntag schlussendlich drei Runden abgeschlossen werden. Da für eine Weltcup-Wertung jedoch vier Runden verpflichtend sind, kann das Ergebnis dieses Bewerbes nicht in die Weltcup-Wertung der laufenden Saison eingerechnet werden. Trotzdem blieb es bis zum Schluss spannend, denn nicht nur die HSV Red Bull Salzburg Athleten hatten mit Wind und wechselhafter Thermik zu kämpfen. Dennoch konnte Sophie Grill mit einer starken Leistung von nur 5 cm Abweichung aufzeigen und schrammte so in der inoffiziellen Wertung dieses Stopps mit Rang 4 knapp am Frauenpodest vorbei. In der Juniorenwertung belegte die junge Heeressportlerin ex aequo mit ihrem Teamkollegen Michael Urban Rang 6. Auf Rang 11 folgte mit Joachim Knauss ebenfalls ein HSV Red Bull Salzburg Junior.

Auch ihre Kolleginnen zeigten gute Sprung-Leistungen, mussten sich jedoch der überaus starken Konkurrenz geschlagen geben. Christina Graml belegte in Locarno Platz 8, Julia Schosser Rang 17 und Marina Kücher Rang 25. Als HSV Red Bull Salzburg Ladies Team belegten sie in Overall Teamwertung Rang 30.

Auch die Herren hatten mit den schweren Bedingungen im Schweizer Luftraum zu kämpfen, der amtierende Militärweltmeister im Zielspringen, Sebastian Graser, belegte als bester der Salzburger Athleten mit 3 cm Gesamtabweichung Platz 14 im starken Männerfeld. Seine Kollegen Manuel Sulzbacher Rang 26, Michael Löberbauer und Michael Urban Rang 43. Für das Herrenteam HSV Red Bull Salzburg 1 wurde es so der 8. Rang in der inoffiziellen Teamwertung des Schweizer Bewerbes.

Die Athleten können diesen Bewerb als gutes Training verbuchen, denn in zwei Wochen geht es für die Salzburger Fallschirmspringer mit den nächsten Bewerben weiter. Die Damenmannschaft sowie die Junioren Michael Urban und Joachim Knauss werden für den HSV Red Bull Salzburg bei der Europameisterschaft im Zielspringen und Stil vertreten. Diese findet von 30. September bis 8. Oktober im italienischen Ravenna statt. Ein Teil des Herrenteams wird zeitgleich bei der Staatsmeisterschaft (5. bis 8. Oktober Wiener Neustadt) in der Formation versuchen, den Titel zu holen. Als amtierend Staatsmeister in der Indoor Formation hat es sich das „HSV Red Bull Salzburg „Aerodynamix“ Team natürlich zum Ziel gesetzt, nach dem letztjährigen (um nur einen Punkt verpassten) Vize-Staatsmeistertitel heuer auch hier Staatsmeister zu werden.

Danach heißt es volle Konzentration auf den letzten Stopp und damit das Weltcupfinale, welches von 17. bis 19. November erstmals in Dubai (UAE) stattfindet.

(red / HSV Red Bull)