Punktlandungen der Fallschirm-Zielspringer zu Ehren des HSV Red Bull Salzburg Gründervaters

Mit dem „Roland Rettenbacher Gedächtnis Cup“ erweisen die Fallschirmspringer des HSV Red Bull Salzburg einmal jährlich einem besonderen Mann ihre Ehre. Die mittlerweile vierte Ausgabe der Gedenkveranstaltung an den Gründervater des HSV Red Bull Salzburg, die am 21. Oktober bei der Erlachmühle in Mondsee stattfand, bot sportliche Action in der Luft und am Boden. Dabei kam es zum spannenden nationalen Saison-Showdown der besten Fallschirmspringer des Landes. Stockerlplätze gab es dabei auch gleich für den veranstaltenden Verein – den begehrten Wanderpokal in der Gesamtwertung holte sich jedoch wie schon im Vorjahr der HFSC Freistadt.

Der spätherbstliche Himmel zeigte sich bunt über der idyllisch gelegenen Erlachmühle in Mondsee. Denn zu Ehren eines Fallschirmspringers, der nicht nur die Geschichte des HSV Red Bull Salzburg maßgeblich geprägt hatte, wurde am 21. Oktober der mittlerweile vierte „Roland Rettenbacher Gedächtnis Cup“ ausgetragen. Der Gründervater selbst wäre stolz auf seine Vereinskollegen gewesen, denn wieder erwiesen die Athleten des HSV Red Bull Salzburg dem Salzburger Fallschirmpionier mit Spitzen-Leistungen alle Ehre. Roland Rettenbacher war als Mitgründer maßgeblich an der Entwicklung des HSV Red Bull Salzburg beteiligt und hat als langjähriger sportlicher Leiter und Trainer den HSV Red Bull Salzburg zu zahlreichen Titeln und Erfolgen geführt. Wie schon in den Vorjahren wurde auch heuer wieder im Zuge eines eigenes kreierten Fallschirm-Zielsprung-Bewerbes des mehrfachen Staats- und zigfachen Landesmeisters gedacht. Bei traumhaftem Herbstwetter, aber äußerst fordernden Bedingungen aufgrund der hügeligen Landschaft rund um die Mühle, konnten insgesamt sieben Sprünge absolviert werden. Die 46 Athleten aus drei Nationen gaben ihr Bestes, um auch den zahlreichen Zusehern vor Ort Action und sportliche Highlights vom Feinsten zu bieten.

Die Gesamtwertung gewann mit Gernot Alic vom HFSC Freistadt erneut kein HSV Red Bull Salzburg Athlet. Der Linzer holte sich wie schon im Vorjahr den heißbegehrten Wanderpokal, jedoch mit derselben Gesamtabweichung wie HSV Red Bull Salzburg Athlet Sebastian Graser, der ebenfalls 10cm Gesamtabweichung aufzuweisen hatte. Der amtierende Militärweltmeister im Zielspringen musste sich aber aufgrund der „Nuller-Regel“ mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Auf Platz Drei folgte mit Torald Egger ebenfalls ein HFSC Freistadt Athlet. Der Salzburger Manuel Sulzbacher, der bis zur letzten Runde tolle Sprünge gezeigt hatte, musste sich nach einem Patzer in Runde sieben mit Rang fünf begnügen. Bei den Damen siegte Irene Hochrieser vom FSV Linz vor der HSV Red Bull Salzburg Athletinnen Christina Graml, Marina Kücher und Zoe Janko. Michael Urban vom Gastgeberverein heimste den Titel bei den Junioren vor seinem Teamkollegen Joachim Knauss ein.

In der Teamwertung holte sich heuer erneut der HSV Red Bull Salzburg den ersten Platz. So ging der Sieg an das Team HSV RED BULL SALZBURG WORLD CUP YOUNG BOYS (Sebastian Graser, Michael Löberbauer, Manuel Sulzbacher und Michael Urban). Auch Rang zwei ging hier an den Gastgeberverein (HSV RED BULL SALZBURG WORLD CUP OLD BOYS mit Ivaylo Delev, Thomas Reisenbichler, Christian Auswöger und Anton Gruber) vor dem ASKÖ FSV Linz.

Die Veranstalter freuten sich, dass der Event in dieser Form erneut und so erfolgreich durchgeführt werden konnte. „Wir freuen uns sehr, dass sich die Veranstaltung in Gedenken an Roland Rettenbacher zu einem fixen Saisonabschluss der Fallschirm-Zielsprung-Familie entwickelt hat. Ich bin mir sicher Roland wäre stolz auf die Leistungen aller Athleten, die hier, in Gedenken an ihn, ihr Bestes geben und zum (Europa) Saisonabschluss noch einmal richtig eines drauflegen“, zeigt sich Tobias Hufler vom veranstaltenden Verein HSV Red Bull Salzburg überaus zufrieden mit der vierten Auflage des Roland Rettenbacher Gedächtnis Cups.

Der zum Andenken an die 2019 verstorbene Fallschirmlegende vom HSV Red Bull Salzburg veranstaltete Fallschirm-Zielbewerb, ist mittlerweile ein fixer und überaus beliebter Bestandteil des jährlichen nationalen Wettkampfkalenders der Fallschirmspringer und ein perfekter Abschluss der Sommersaison.

(red / HSV Red Bull )