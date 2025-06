Große Wiedereröffnung des Red Bull Hangar-7 in Salzburg

Mit einem Mix aus Hochspannung, Unterhaltung und Genuss wurde der Red Bull Hangar-7 am 4. Juni 2025 offiziell neu eröffnet. Nach einer mehrmonatigen Renovierung präsentierte sich das architektonische Wahrzeichen am Salzburg Airport gestalterisch und konzeptionell rundum erneuert – und wurde zum Schauplatz für ein spektakuläres Zusammenspiel aus Motorsport-Action, einer imposanten Airshow der Flying Bulls, musikalischen Live-Acts, kulinarischen Erlebnissen auf höchstem Niveau sowie eindrucksvollen Performances internationaler Red Bull Athleten. Der Red Bull Hangar-7 als lebendiger Treffpunkt von Architektur, Kulinarik, Kunst und Sport ist zurück.

Von Beginn an war der Red Bull Hangar-7 ein Ort der Begegnung – Bühne und Gesamtkunstwerk in einem. Die Vision von Dietrich Mateschitz, Kunst, Kulinarik und Fliegerei in einer inspirierenden Symbiose zu vereinen, ist auch nach der Wiedereröffnung omnipräsent. Die markante Glaskonstruktion in Form eines Flügels wurde durch technische Erneuerungen und neue Raumkonzepte behutsam weiterentwickelt – ohne den Charakter des Originals zu verändern.

Im Zentrum der Eröffnungsfeier des Red Bull Hangar-7 standen die Menschen und Maschinen, die Red Bull weltweit prägen – Motorsportlegenden, Luftfahrt-Enthusiasten und Ausnahmetalente verschiedenster Disziplinen. Erstmals konnte dafür die Start- und Landebahn des Salzburger Flughafens genutzt und in eine spektakuläre Showfläche verwandelt werden. Motorsportgrößen wie Formel-1-Weltmeister Max Verstappen, MotoGP-Legende Dani Pedrosa, Dakar-Star Daniel Sanders oder NASCAR-Profi Connor Zilisch sorgten für Adrenalin pur und präsentierten Legenden auf zwei oder vier Reifen wie den WRC M-Sport Puma, den Dakar Ford Raptor T1+ und das KTM MotoGP Bike. „Mit Vollgas über die Piste zu gehen, und das direkt vor dem Red Bull Hangar-7, war ein einmaliges Erlebnis. Es ist ein Ort mit besonderer Energie und genau das spürt man in jeder Sekunde“, zeigte sich Dani Pedrosa, Red Bull Athlet und dreifacher Weltmeister, begeistert. Auch in der Luft wurde Großes geboten: Mit einer eindrucksvollen Air Show zeigten The Flying Bulls historische Schmuckstücke ihrer Flotte – von der Lockheed P-38 Lightning über die Chance Vought F4U-4 Corsair bis hin zum Alpha Jet. „Es war schon immer unser Traum, einmal direkt hier in unserer Homebase eine Airshow zu fliegen – und jetzt wurde er Wirklichkeit. So nah am Publikum, so nah an unserer Geschichte – das war ein ganz besonderer Moment für das gesamte Team“, erklärt Eskil Amdal, CEO und Pilot der Flying Bulls.

Für weitere Wow-Momente sorgten Athleten wie Bike-Trial-Ikone Danny MacAskill, Parkour- und Freestyle-Soccer-Profis, die Red Bull BC One Breakdance Crew sowie das Team von Red Bull – BORA – hansgrohe. Musikalisch abgerundet wurde das Programm durch DJ-Sets unter anderem von Slalomstar und Red Bull Athlet Lucas Braathen sowie DJ Rampa des Plattenlabels Keinemusik. Ein besonderes Highlight blieb bis zuletzt ein gut gehütetes Geheimnis: Der britische Sänger und DJ John Newman konnte als Surprise Act gewonnen werden und performte einige seiner größten Hits in einem Open-Air-Set vor der einzigartigen Kulisse des Red Bull Hangar-7.Kulinarisch verwöhnte das Team rund um Executive Chef Martin Klein seine Gäste an verschiedenen Food Stations. Dort warteten Köstlichkeiten wie etwa Beef Tatar – Kartoffel – Eigelb – Schwarzer Trüffel, Ceviche von der steirischen Gebirgsgarnele – Guacamole – Tortilla-Chips, Grünes Thai Curry – Hühnchen – Pak Choi oder Topfenknödel – Erdbeere – Waldmeister – Sauerrahmeis. „Es ist ein großartiges Gefühl, nach so intensiven Monaten wieder in diesem besonderen Rahmen durchstarten zu dürfen – gemeinsam mit unserem Team und Gastköchen aus aller Welt“, so Martin Klein, Executive Chef des Restaurant Ikarus.

Bereits seit Jahresbeginn wurde intensiv an der Neugestaltung des Red Bull Hangar-7 gearbeitet. Erstmals in der Geschichte war das Gebäude für Besucher komplett geschlossen. Neben technischen Updates – wie einer neuen

Klimatisierung, digitalen Exponatbeschriftungen und modernen Materialien – wurde auch das Raumkonzept weiterentwickelt. Flexible Kunststelen schaffen neue Blickachsen, zusätzliche Sitzbereiche eröffnen ungewohnte Perspektiven auf das Rollfeld und das Museumskonzept wurde inhaltlich geschärft: Die Welt von Red Bull – Motorsport, Luftfahrt und Innovation – wird künftig noch immersiver inszeniert. Auch der Merchandising Shop wurde räumlich erweitert und bietet exklusive Artikel aus der Welt von Red Bull, der Fliegerei, Motorsport und Kulinarik.

Im Herzen des Gebäudes schlägt weiterhin das kulinarische Konzept des mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant Ikarus – neu gestaltet, aber in seiner Idee bestärkt. Das Zentrum des Restaurants ziert eine bronzene Ikarus-Skulptur und im Interior-Design harmonieren hochwertige Naturmaterialien wie Stein, Leder und Räuchereiche mit warmen Farbakzenten und klaren Linien. Die Zahl der Tische im Restaurant wurde reduziert, um den Fokus noch stärker auf das Erlebnis zu lenken. Die Verbindung von Architektur, Kulinarik und Design wurde auf ein neues Niveau gehoben – und die internationale Gastkochreise geht weiter.

Ab Samstag, 7. Juni 2025 ist der Red Bull Hangar-7 wieder täglich bei freiem Eintritt für Besucher zugänglich. Der Ausstellungsbereich und das Carpe Diem Lounge – Café öffnen um 9:00 Uhr an diesem Tag. Das Restaurant

Ikarus nimmt seinen Betrieb im neuen Design ab dem 11. Juni 2025, 19:00 Uhr wieder auf. Der belgische Zwei-Sterne-Koch Thijs Vervloet wird als erster Gastkoch die neugestaltete kulinarische Bühne bespielen. Tags darauf

folgt die Mayday Bar, die ab 12. Juni um 17:00 Uhr wieder Gäste für Cocktails und Bar Food to share empfängt. Bereits seit 26. Mai lädt die Outdoor Lounge bei Schönwetter zum Sommergenuss ein.

