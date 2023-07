Mehr als vier Stunden Stillstand: Flugbetrieb in Hamburg wieder aufgenommen

Vier Stunden lang brauchte der lasche deutsche Rechtsstaat, um Recht und Ordnung wieder herzustellen, damit der Flugbetrieb am Flughafen Hamburg wieder aufgenommen werden konnte. Wie berichtet, hatte Klima-Extremisten mit offenbar hoher krimineller Energie den Flugbetrieb kurz nach 6 Uhr lahmgelegt.

Um 9:50 Uhr konnte der Flugbetrieb am Hamburg Airport wieder aufgenommen werden. Die zentrale Sicherheitskontrolle sowie die Check-in-Schalter in den Terminals sind wieder geöffnet. Aufgrund eines polizeilichen Einsatzes war der Flugbetrieb am Hamburg Airport ab 6.10 Uhr vorübergehend eingestellt worden.

Nach aktuellem Stand wurden 17 Ankünfte und 19 Abflüge gestrichen. Zehn ankommende Flugzeuge wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet. Ganztätig kann es zu weiteren Flugstreichungen und Verzögerungen kommen.

Fluggäste und Abholer werden gebeten, sich laufend über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren, zum Beispiel auf der Internetseite des Flughafens www.hamburg-airport.de, und bei Bedarf ihre Airline oder Reiseveranstalter zu kontaktieren: Airlines - Hamburg Airport (hamburg-airport.de)

Wir können bestätigen, dass sich eine Gruppe von Personen unbefugt Zutritt zum Flughafengelände – in Nähe des Start- und Landebahnsystems – verschafft hatte. Aus Sicherheitsgründen musste der Flugverkehr vorübergehend eingestellt werden. Um 9:50 Uhr wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen.

Zum heutigen Ferienstart sind rund 330 Starts und Landungen mit 50.000 Passagieren geplant.

Kritik gibt es indes auch am laschen Vorgehen der deutschen Sicherheitskräfte, die sich - mutmaßlich weil der politische Wille zum harten Durchgreifen fehlt - von den radikalen Klima-Extremisten auf der Nase herumtanzen lassen mussten.

(red / HAM)