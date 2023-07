Klima-Extremisten blockieren Piste in Hamburg: Flugbetrieb eingestellt

Mutmaßliche Kriminelle, die sich selbst "Klimaaktivisten" nennen, haben in Hamburg offenbar mehrere Straftaten begangen (es gilt die Unschuldsvermutung) und so den Flugverkehr am Flughafen Hamburg lahmgelegt. Indes warnt ein bekannter Terrorexperte vor dem Extremismuspotential der selbsternannten "Klimaschützer". Auch in Düsseldorf wurden Extremisten mutmaßlich kriminell und sorgten für einen Polizeieinsatz am Flughafen.