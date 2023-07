Klima-Kriminelle in Hamburg: Wie unfähig oder unwillig ist eigentlich der deutsche Rechtsstaat?

Leser von Austrian Wings kennen die Vorgeschichte: Durch, zumindest für nicht wenige Bürger aus dem einfachen juristisch nicht gebildeten Volk, augenscheinlich als "kriminell" empfundene Handlungen (Beschädigung eines Flughafenzauns, Festkleben auf der Piste) legten Klima-Extremisten heute den Flugverkehr auf dem Flughafen Hamburg lahm. Das war gegen 6 Uhr Früh. Jetzt haben wir nach 9 Uhr und der Flughafen Hamburg verschickte um 08:38 Uhr eine Presseaussendung, dass der Flugbetrieb nach wie vor ruht und unklar ist, wann er wieder aufgenommen werden kann.

Da stellen sich wohl nicht nur die rund 50.000 betroffenen Passagiere, die heute am Flughafen Hamburg erwartet wurden, die Frage, was die deutsche Polizei eigentlich macht. Schlafen? Zusehen? Gut auf die mutmaßlichen Kriminellen einreden, nach dem Motto: "Du, Du, Du, das ist aber nicht lieb ..."?

Was bitteschön dauert so lange, augenscheinlich zumindest aus ethisch-moralischer Sicht für viele Menschen kriminelle Elemente, die die Allgemeinheit mit ihrem "Weltuntergangswahn" regelrecht "terrorisieren" und gewissermaßen in Geiselhaft nehmen, von der Piste zu entfernen, festzunehmen und der Justiz zur rechtsstaatlichen Aufarbeitung der wohl mutmaßlich begangenen Straftaten zuzuführen?

Zum Nachdenken für die Klima-Hysteriker, die vielleicht einmal zum Psychiater gehen sollten, um ihre augenscheinlichen Angststörungen behandeln zu lassen, anstatt sich irgendwo festzukleben: Deutschland hat einen Anteil von 2,5 Prozent am weltweiten CO2-Ausstoß. Selbst wenn der gesamte Flug- und Autoverkehr in Deutschland von heute auf morgen eingestellt würden (was das Land ins Chaos stürzen würde, aber das ist ein anderes Thema), hätte das vermutlich so gut wie überhaupt keine Auswirkungen auf das Weltklima!

Die Bundesrepublik Deutschland, längst auch von vielen Menschen wegen ihrer Zahnlosigkeit (man denke nur an die jüngsten Fälle wo arabische Jugendliche für Massenschlägereien in deutschen Bäder sorgen und als Konsequenz die Bäder gesperrt bleiben anstatt mit aller Härte des Gesetzes gegen die gewaltbereiten Migranten durchzugreifen bzw. an jene Fälle wo illegale Migranten für Vergewaltigungen und Messerstechereien verantwortlich waren und trotzdem nicht dauerhaft abgeschoben wurden bzw. wieder nach Deutschland zurückkehrten) als "Bananenrepublik" Deutschland verspottet, lässt sich von mutmaßlich kriminellen Klima-Extremisten auf der Nase herumtanzen.

Eine Herangehensweise wie sie sich wohl viele Bürger wünschen würden wäre: Polizei fordert die Kriminellen auf, den Kleber zu lösen und sich in Polizeigewahrsam zu begeben. Bei Nichtbefolgung dieser Anweisung führt die Polizei die Räumung unverzüglich und mit der gebotenen Eile gegen den Widerstand der mutmaßlichen Kriminellen durch - zur Not auch mit angemessener Anwendung von körperlicher Gewalt durch die Staatsmacht.

Doch genau das scheint sich die deutsche Polizei nicht zu trauen - vermutlich auch deshalb nicht, weil der politische Wille fehlt und das ist kein Wunder in einem Land, in dem mutmaßliche Sympathisanten der Klima-Kriminellen, namentlich Mitglieder gewisser linker und linksextremer Parteien, längst in Landtagen und sogar in der Bundesregierung sitzen.

In den USA, Tschechien, der Slowakei oder Bulgarien würde das mit Sicherheit anders aussehen. Da würden die Klima-Radikalen die volle Härte der Polizei und des Rechtsstaates zu spüren bekommen. Dort wären sie wohl innerhalb von 30 bis 60 Minuten von der Exekutive von der Piste entfernt und verhaftet. Und genau das könnte auch ein Grund dafür sein, dass sie ihre Aktionen nicht in diesen Ländern setzen, sondern in Deutschland, wo sie wissen, dass sie dem Rechtsstaat, der sich in den Augen vieler Bürger längst zumindest teilweise abgeschafft zu haben scheint, auf der Nase herumtanzen können.

Die Leidtragenden sind die ganz normalen hart arbeitenden Menschen, die einfach nur einmal im Jahr ihren Urlaub genießen möchten.

TuG

Hinweis: „Punktlandungen” sind Kommentare einzelner Autoren, die nicht zwingend die Meinung der Austrian Wings-Redaktion wiedergeben.