Legendärer US-Fallschirmjäger Vincent J. Speranza im Alter von 98 Jahren gestorben

Als junger Mann nahm Speranza unter anderem an der Schlacht in den Ardennen (1944) teil. Insgesamt stand Speranza während des Zweiten Weltkrieges 144 Tage im Kampfeinsatz. Im Alter von 95 Jahren absolvierte er gemeinsam mit einem Mitglied der Golden Knights einen Tandemfallschirmsprung. Jetzt ist einer der letzten Veteranen des Zweiten Weltrkriegs wieder mit seinen Kameraden von einst vereint.

Speranza wurde am 23. März 1925 im New Yorker Stadtteil Manhatten als Kind einer großen italienischen Einwandererfamilie geboren. Er hatte drei Brüder und vier Schwestern Seine Kindheit verbrachte er inmitten der großen Weltwirtschaftskrise in Staten Island.1943 schloss er die High School ab und schrieb sich dann am City College von New York ein.

Allerdings meldete er sich dann doch zur US Army, wo er der 87. Infanteriedivision zugeteilt wurde. Dort erhielt er auch seine Grundausbildung. Danach meldete er sich freiwillig zu den Fallschirmjägern und landete bei der 101. Luftlandedivision. An Bord der Queen Mary verlegte Speranza nach Europa, wo er im Jahr 1944 unter anderem an den Kämpfen in den Ardennen und bei der Belagerung von Bastogne teilnahm. Insgesamt stand Speranza 144 Tage im Kampfeinsatz. Für seine militärischen Leistungen wurde er mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem war er Träger des Purple Heart und des Bronze Star, der für herausragende Leistungen im Kampfeinsatz oder besonders verdiente Pflichterfüllung verliehen wurde.

1946 wurde Speranza aus den Streitkräften entlassen und kehrte ins Zivilleben zurück. Zwei Jahre später heiratete er Iva Leftwich und wurde Vater eines Sohnes und zweier Töchter. Er beteiligte sich aktiv an "Oral History"-Projekten US-amerikanischer Museen und veröffentlichte 2014 das Buch "Nuts!: A 101st Airborne Division Machine Gunner at Bastogne". Fünf Jahre später nahm er anlässlich des 75. Jahrestages der Operation Market Garden (im deutschen Sprachraum besser bekannt als die Schlacht um die Brücke von Arnheim) an den Gedenkfeierlichkeiten teil und absolvierte dabei einen Tandemfallschirmsprung. Im Rahmen der Gedenkfeierlichkeiten sang er auch das Lied "Blood on the Risers" der US-Fallschirmjäger - in historischer Uniform.

Jetzt verstarb dieser hochverdiente Soldat im Alter von 98 Jahren im Springfield Memorial Hospital nach kurzer Krankheit.

(red HP)