Vor 80 Jahren: Operation "Market Garden" - die größte Luftlandeoperation der Geschichte

Am 17. September 1944 begann die Operation Market Garden in den niederländischen Provinzen Noord-Brabant und Gelderland (und in äußerst geringem Umfang am Niederrhein in Deutschland). Sie hatte das Ziel, den deutschen Westwall zu umgehen und den britischen und amerikanischen Truppen einen raschen Vorstoß ins Deutsche Reich zu ermöglichen. Knapp 40.000 alliierte Fallschirmjäger sprangen ab. Die Schlacht wurde auch mit großen Staraufgebot unter dem Namen "Die Brücke von Arnheim" (Originaltitel: A Bridge Too Far) 1977 verfilmt.