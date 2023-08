Fotoreportage: 110 Jahre Heeresbekleidungsanstalt - OH-58 Kiowa über Brunn/Gebirge

Am Freitag und Samstag wurde in Brunn am Gebirge das 100-jährige Bestehen der Heeresbekleidungsanstalt gefeiert. Zu bestaunen gab es auch einen OH-58 Kiowa des Bundesheeres.

Im Jahr 1913 wurde die heutige Heeresbekleidungsanstalt in Brunn am Gebirge als k.u.k. Monturdepot ins Leben gerufen. Heuer feiert die Einrichtung damit ihr 110-jähriges Bestehen. Und das wurde in würdigem Rahmen begangen. In Kooperation mit der Garde aus Wien fand am Freitag eine Angelobung von 199 Rekruten, darunter 9 Frauen, statt, die von der Militärmusik Niederösterreich musikalisch begleitet wurde. Anschließend wurden die Familien der angelobten Soldaten aus der sprichwörtlichen Gulaschkanone verköstigt, während die Gemeinde Brunn am Gebirge zur Feier des Tages bis 19 Uhr kostenlose Getränke zur Verfügung stellte.

Der eigentliche Festtag war dann der Samstag, 26. August. Das Bundesheer selbst präsentierte nicht nur seinen OH-58 Kiowa am Boden und im Flug, sondern war unter anderem auch mit einem Schützenpanzer Ulan sowie Panzergrenadieren des Panzergrenadierbataillons 35 vertreten. Das Jagdkommando - die Eliteeinheit unseres Heeres - sowie das Heerespersonalamt ermöglichten Interessierten Einblicke in das Berufsleben als Soldat. Zusätzlich waren befreundete Organisationen, unter anderem die Rettungshundebrigade, das Rote Kreuz, die Wasserrettung, die Bergrettung, die Polizei und das Deutschmeister Schützenkorps vor Ort, um nur einige zu nennen. Für Kinder bot die Jugendfeuerwehr Brunn am Gebirge ein attraktives Rahmenprogramm und wer sich traute, konnte sogar mit dem Hubsteiger hoch in die Lüfte fahren ...

Fotoimpressionen

Detailaufnahme des Cockpits des Kiowa

Cockpit des Kiowa

Das Bundesheer sucht aktuell auch Piloten. In Gesprächen mit der Besatzung konnte sich Interessierte über ihre Karrierechancen bei der österreichischen Luftwaffe informieren.

Rotorkopf des Kiowa

Heckrotor des Kiowa

Panzergrenadier mit MG 74. Dieses Maschinengewähr ist eine Weiterentwicklung des legendären MG 42 aus dem Zweiten Weltkrieg. Das MG 74 gilt aufgrund seiner einfachen aber zuverlässigen Technik als "unkaputtbare" Waffe, die selbst unter widrigsten klimatischen Bedingungen einwandfrei ihren Dienst verrichtet.

Panzergrenadier mit dem STG 77, der Standardwaffe des österreichischen Infanteristen.

Panzergrenadiere sitzen vom Schützenpanzer Ulan ab.

Kommandant und Richtschütze im Turm des Ulan.

Der Ulan konnte von den Besuchern natürlich auch besichtigt werden.

Traditionsverband der Hoch- und Deutschmeister. Auch der bekannte Schauspieler Hans Moser diente mehrere Jahre bei den Deutschmeistern.

Die Militärpolizei war mit vier Kameraden vor Ort und sicherte beispielsweise die dynamische Vorführung des Ulan Schützenpanzers oder Start und Landung des Kiowa ab.

Die Österreichische Rettungshundebrigade rettete schon viele Menschenleben.

Gardesoldaten bildete die Ehrenformation bei der Angelobung ihrer Kameraden.

Die Militärmusik Österreich umrahmte nicht nur die Angelobung musikalisch, sondern begeisterte die Besucher auch mit einem Platzkonzert.

Auch 9 Frauen leisteten in Brunn am Gebirge ihren Treueeid auf die Republik Österreich mit den Worten: "Ich gelobe, mein Vaterland, die Republik Österreich und sein Volk zu schützen und mit der Waffe zu verteidigen!"

(red CvD)