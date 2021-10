Nationalfeiertag 2021: Eurofighter und Jagdkommando-Fallschirmjäger über dem Heldenplatz

Am diesjährigen Nationalfeiertag gab es am beziehungsweise über dem Heldenplatz in Wien Eurofighter, eine Hercules-Transportmaschine, Fallschirmjäger sowie mehrere Helikopter des Bundesheeres zu bestaunen. Die Öffentlichkeit konnte das Spektakel jedoch nur via Internet und Fernsehen mitverfolgen. Denn weil der Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgrund die Schutzimpfung verweigernder Egoisten massiv ins Stocken geraten ist, gab es auch heuer keine öffentliche Leistungsschau. Das dürfte sich vermutlich im kommenden Jahr nicht wirklich ändern, es sei denn, die Regierung bringt endlich den Mut auf und verordnet eine medizinisch dringend gebotene allgemeine Impfpflicht, um unsachliche Corona-Schwurbler einerseits vor sich selbst und andererseits auch die Gesellschaft vor diesen zum Großteil medizinisch völlig unqualifizierten Menschen zu schützen, von denen ein erheblicher Anteil zwar viel Meinung aber kaum Ahnung zu haben scheint. In der Zwischenzeit brachte es der Mödlinger Stadtchef Hans Stefan Hintner in einem öffentlich einsehbaren Internetposting auf den Punkt und sprach damit vielen verantwortungsbewussten Menschen im Land aus der Seele: "Ungeimpfte im Fall einer Triage raus aus der Intensivstation. So einfach geht selbstbestimmtes Leben." Und auch der Molekularbiologe Ulrich Elling sagt unmissverständlich: "Wir brauchen eine Impfpflicht!" Manchmal muss man gewisse Menschen eben vor sich selbst schützen, ob sie wollen oder nicht.