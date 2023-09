Emirates und SriLankan Airlines schließen Interline-Partnerschaft ab

Emirates und SriLankan Airlines unterzeichneten ein gegenseitiges Interline-Abkommen, um die Konnektivität für Passagiere beider Fluggesellschaften zu verbessern. Damit erhalten Emirates Passagiere Zugang zu 15 Urlaubszielen in Sri Lanka.

Durch die Interline-Partnerschafft können Reisende ab sofort mit einem einzigen Ticket die Dienste beider Fluggesellschaften nutzen. Damit erreichen sie 15 neue Ziele, die von SirLankan Airlines über Colombo bedient werden. Das Interline-Netzwerk umfasst zwei neue indische Destinationen, Madurai und Tiruchirapally, sowie Gan Island auf den Malediven. Zu den Zielen im Fernen Osten und in Südasien gehören auch Cochin, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Malé, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapur, Jakarta, Guangzhou, Seoul und Tokio.

Im Gegenzug profitieren die Passagiere von SriLankan Airlines vom Emirates Netzwerk. SriLankan Airlines Reisende kommen in den Genuss eines Premium-Reiseerlebnisses und partnerschaftlicher Vorteile, wenn sie mit Emirates nach Bahrain, Amman, Dammam, Medina, Kairo, Muscat, Nairobi, Moskau, Tel Aviv und in eine Reihe von US-Städten wie New York JFK, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Boston und Houston fliegen.

Emirates nahm seine Flüge nach Sri Lanka 1986 auf und beförderte seither mehr als 11 Millionen Passagiere von und nach Colombo. Die Fluggesellschaft bietet derzeit zwei tägliche Direktflüge nach Colombo mit der Boeing 777-300ER sowie eine zusätzliche tägliche Verbindung über Malé an. Emirates ist nach eigenen Angaben die einzige internationale Fluggesellschaft, die mit First-Class-Diensten nach Sri Lanka fliegt.

(red / EK)