Emirates sucht Piloten und Flugbegleiter

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die die Medienagentur von Emirates als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird, da sie unter anderem die Lesbarkeit eines Textes negativ beeinflusst.

Emirates hat eine weltweite Rekrutierungskampagne gestartet. Interessierte Piloten und ihre Familien können am 4. Oktober um 11:00 Uhr an einer Online-Informationsveranstaltung teilnehmen und Tage der offenen Tür in ausgewählten Destinationen besuchen. Weitere Informationen werden auf der Emirates Website bekanntgegeben.

Das Direct Entry Captains Programm richtet sich an technisch versierte Piloten, die bereits mindestens 3.000 Stunden mit Airbus-Großraumflugzeugen mit Fly-by-Wire-Steuerung wie dem A330, A340, A350 oder A380 geflogen sind. Zusätzlich müssen Interessierte neben anderen Zulassungskriterien mindestens 7.000 Flugstunden auf mehrmotorigen, multi-crew Flugzeugen absolviert haben.

Das Leben in 11.000 Metern Höhe und in Dubai

Neueinsteiger werden in eine Flugbesatzung mit 4.200 Mitgliedern aufgenommen, darunter 1.515 A380-Piloten, die die gesamte 260 Flugzeuge umfassende Flotte der Fluggesellschaft fliegen. Zudem erhalten die in Dubai lebenden Piloten aus 111 Ländern neben einem steuerfreien Gehalt und einer geräumigen Unterkunft sowie einem Ausbildungszuschuss noch weitere attraktive Anreize, betont die Airline.

Die reine Großraumflotte der Airline ist eine der jüngsten und modernsten der Welt und umfasst Flugzeuge des Typ Airbus A380 und Boeing 777. Mitte 2024 wird Emirates die neue A350-Flotte und 2025 die 777-9-Flotte in Empfang nehmen.

Ausbildung und Anreize

Emirates investiert stark in die innovative Pilotenausbildung und verfügt derzeit über zehn Full-Flight-Simulatoren. Die neueste, 63.000 Quadratmeter große Hightech-Pilotenausbildungseinrichtung der Fluggesellschaft soll im März 2024 eröffnet werden. Zudem haben die Piloten Zugang zu einer Reihe von nicht-technischen Ausbildungsprogrammen am Emirates Aviation College und der Emirates Aviation University. Auch im Beruf selbst können sich die Piloten unterschiedlichste Karrierewege einschlagen, darunter etwa Management-Pilot, Rekrutierungs-Pilot, technischer Pilot, Prüfer oder Ausbilder.

In den letzten fünf Monaten hat die Fluggesellschaft 172 neue Piloten in ihren drei Einstellungsprogrammen - Direct Entry Captains, Accelerated Command und First Officers - begrüßt.

Cabin Crew Rekrutierungsveranstaltungen

Um auch das Cabin Crew Team zu verstärken, führt Emirates in den kommenden Wochen in Hunderten von Städten Rekrutierungsveranstaltungen durch. In Österreich stehen diese an folgenden Tagen bevor:

am 25. September ab 9:00 Uhr im Flemings Hotel Wien-Stadthalle (Neubaugürtel 26-28, 1070 Wien)

(Neubaugürtel 26-28, 1070 Wien) am 27. September ab 9:00 Uhr im Wyndham Grand Salzburg Conference Centre (Fanny-von-Lehnert-Straße 7, 5020 Salzburg)

(Fanny-von-Lehnert-Straße 7, 5020 Salzburg) am 15. & 28. Oktober ab 9:00 Uhr im Flemings Hotel Wien-Stadthalle (Neubaugürtel 26-28, 1070 Wien)

(Neubaugürtel 26-28, 1070 Wien) am 30. Oktober ab 9:00 Uhr im Wyndham Grand Salzburg Conference Centre (Fanny-von-Lehnert-Straße 7, 5020 Salzburg)

