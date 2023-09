Emirates Premium Economy wird auf São Paolo und Tokio-Narita ausgeweitet

Emirates hat bekannt gegeben, dass das begehrte Premium-Economy-Angebot ab dem 19. November in São Paolo und ab dem 20. Dezember in Tokio-Narita eingeführt wird. Damit wird São Paolo die fünfte Destination im nord- und südamerikanischen Streckennetz und Tokio-Narita das zweite Gateway im Fernost-Streckennetz von Emirates, von wo aus Flüge mit der neuen Kabinenklasse durchgeführt werden.

Emirates Premium Economy bietet Passagieren der neu umgerüsteten A380-Flaggschiffe neben mehr Beinfreiheit auch Premium-Ausstattung und -Annehmlichkeiten, wie etwa luxuriöse Sitze, Premium-Speisen und -Getränke und durchdachte Zusatzleistungen. Das Umrüstungsprogramm der Airline gewinnt an Fahrt und die neue Kabinenklasse wird auf weitere Strecken ausgedehnt. So sind São Paolo und Tokio-Narita bereit die 13. beziehungsweise 14. Destination, an welcher Premium Economy angeboten wird. Neben den neuen Premium-Economy-Sitzen verfügen die umgerüsteten Flugzeuge auch über eine aufgefrischte Innenausstattung, die in allen Kabinen für ein aufgewertetes Erlebnis mit einem neuen Look and Feel sorgt.

São Paolo markiert die Einführung der Premium Economy auch in das südamerikanische Streckennetz von Emirates. Tokio-Narita ist das erste Ziel der Airline in Japan, an dem die Premium Economy verfügbar sein wird, und folgt auf die Einführung der Kabinenklasse in Singapur vergangenen Juli.

Ab dem 19. November 2023 können Reisende zwischen Dubai und São Paolo die Premium-Economy-Sitze von Emirates auf den Flügen EK261/262 buchen, die zunächst dreimal wöchentlich angeboten werden und noch im Dezember planmäßig auf tägliche Flüge ausgeweitet werden. Die Premium Economy auf den Flügen EK318/319 von und nach Tokio-Narita wird ab dem 20. Dezember 2023 täglich angeboten.

Die Emirates Flugzeuge, die auf diesen Strecken in einer Vier-Klassen-Konfiguration eingesetzt werden, verfügen über 56 Sitze in der Premium Economy, die sich im vorderen Teil des Hauptdecks befinden und in einer 2-4-2-Konfiguration angeordnet sind. Zusätzlich werden über 338 Sitze in der Economy Class, 76 in der Business Class und 14 First Class-Suiten angeboten.

Das Premium-Economy-Angebot hat sich auf den zehn Strecken, auf denen die neue Kabinenklasse bereits eingeführt wurde, als äußerst beliebt erwiesen. Seit der Einführung der Premium Economy in das Angebot von Emirates vor einem Jahr haben sich mehr als 160.000 Passagiere für das gehobene Reiseerlebnis entschieden und sind von der Economy Class in die Premium Economy Class gewechselt.

Emirates fliegt derzeit mit A380-Flugzeugen mit Premium Economy zu weltweiten Zielen wie London Heathrow, Sydney, Melbourne, Auckland, Christchurch, Singapur, Los Angeles, New York JFK, Houston und San Francisco. Ab dem 29. Oktober wird die Premium Economy auch auf Emirates Flügen nach Mumbai und Bengaluru eingeführt.

Emirates verbindet Passagiere mit mehr als 130 Zielen in ihrem weltweiten Streckennetz. Zu den Emirates Strecken nach Brasilien gehört auch eine Boeing 777-Verbindung zwischen Dubai und Rio de Janeiro, die Reisende mit Buenos Aires verbindet. In Japan bedient Emirates seine Passagiere über drei Gateways mit täglichen Flügen nach Tokio-Narita, Tokio Haneda und Osaka Kansai.

Die Premium-Economy-Sitze können ab sofort über emirates.at, Emirates Verkaufsbüros und Reisebüros gebucht werden.

(red / EK)