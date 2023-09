Lufthansa Cargo erhöht Flugangebot nach Asien, Afrika und Mexiko

Der Winterflugplan 2023/2024 von Lufthansa Cargo bietet mit 83 wöchentlichen Verbindungen erweiterte Kapazitäten im internationalen Streckennetz. Diese ergeben sich aus Frequenzerhöhungen zu stark nachgefragten Zielen sowie der Aufnahme von neuen Destinationen. Zusätzlich umfasst die Boeing 777-Frachterflotte bis zum Ende des Jahres mit einem neu in den Dienst gestellten Frachter insgesamt 17 Flugzeuge.

Nach Tel Aviv (TLV) und Kairo (CAI) führt Lufthansa Cargo ab Oktober drei wöchentliche Frachterverbindungen mit der Boeing 777F durch. In Richtung Asien wird die Frequenz nach Hongkong (HKG) von sechs auf sieben wöchentliche Flüge durch ein Routing via Mumbai (BOM) erhöht. Mit der kombinierten Verbindung von Frankfurt via Riad (RUH) nach Taipeh (TPE) nimmt Lufthansa Cargo im November zwei neue Frachterdestinationen neu ins aktuelle Flugprogramm mit auf und bedient diese zwei Mal pro Woche. Taipeh wird dabei erstmalig Teil des weltweiten Streckennetzes, Riad hingegen wurde von Lufthansa Cargo bereits bis 2020 angeflogen.

Aufgrund der stetigen Nachfrage erhöht Lufthansa Cargo auch im diesjährigen Winterflugplan die Anzahl der wöchentlichen Verbindungen nach Mexiko-Stadt (NLU) von sechs auf insgesamt sieben wöchentliche Frachterrotationen. Im Juli wurden alle Frachterflüge an den internationalen Flughafen Felipe Ángeles (NLU) verlegt und zahlreiche Infrastrukturmaßnahmen geschaffen, darunter auch LKW-Shuttleservices, um den Transfer von Sendungen zwischen dem inzwischen reinen Passagierflughafen Mexiko-Stadt (MEX) und Felipe Ángeles (NLU) als Frachtflughafen schnell und zuverlässig sicherzustellen.

An den bewährten wöchentlichen Routings zu acht Destinationen in Nordamerika und Kanada sowie sechs Zielen in Südamerika hält Lufthansa Cargo unverändert fest.

Mit der geplanten Indienststellung eines vierten Airbus A321-Frachters im Laufe des Septembers ergeben sich in Kürze weitere Erweiterungen im Kurz- und Mittelstreckensegment von Lufthansa Cargo und runden damit das globale Angebot ideal ab.

„Der Markt für Luftfracht ist und bleibt volatil, doch Asien und Mexiko sind für uns unverändert attraktive, wirtschaftsstarke Regionen. Die zusätzliche Kapazität unseres 17. Boeing 777-Frachters in unserer Langstreckenflotte bietet Chancen, das Flugangebot den Bedürfnissen unserer Kunden in diesen Märkten gezielt anzupassen“, so Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo.

Der Winterflugplan 2023/2024 ist ab dem 8. Oktober buchbar und tritt am 29. Oktober in Kraft. Neben dem Frachterangebot vermarktet Lufthansa Cargo auch die Beiladekapazitäten von wöchentlich über 6.000 Flügen von Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines und SunExpress.

(red / LH Cargo)