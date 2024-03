Lufthansa Cargo neu Flughafen Brüssel nach Chicago

Erstmalig direkte Frachteranbindung des Carriers von Belgien in die USA.

Ab sofort haben Lufthansa Cargo Kunden die Möglichkeit, ihre Fracht auf einer B777F direkt vom internationalen Flughafen Brüssel (BRU) zum internationalen Flughafen Chicago O’Hare (ORD) zu buchen. Aufgenommen wird die Flugverbindung ab dem 3. April 2024 und findet zwei Mal wöchentlich montags und mittwochs statt. Das gesamte Routing geht von Frankfurt über Brüssel weiter nach Chicago und wieder zurück an das Heimatdrehkreuz Frankfurt. Damit verbindet der Carrier erstmals Belgien mit einem Frachtflugzeug direkt mit dem amerikanischen Kontinent.

Der Flughafen Brüssel ist als bevorzugtes europäisches Gateway für die Pharmaindustrie bekannt. Der Flughafen verfügt über die größte Fläche an Arzneimittellagern in Europa und investiert weiterhin in die Neugestaltung seines Frachtbereichs. Der Frachtbereich des Flughafens Brüssel ist auf die Abfertigung zeit- und temperaturempfindlicher Waren spezialisiert, und die dort tätigen Unternehmen waren die ersten weltweit, die die CEIV-Pharmazertifizierung erhielten. Dank der innovativen Airside-Pharma-Transporter mit einer durchgängigen Kühlkette vom Lager bis zum Flugzeug, ist der Transport von Pharmazeutika eines der Schlüsselsegmente für die Frachtabteilung des Flughafens, wobei die Digitalisierung für einen transparenten und schnellen Prozess sorgt.

Somit umfasst das globale B777F-Netzwerk des Carriers zum Start des Sommerflugplans (31. März 2024) 82 wöchentliche Verbindungen in die Welt – davon 34 Verbindungen pro Woche von Europa nach Nord- und vier Verbindungen nach Südamerika, 42 direkte Anbindungen von Europa nach Asien sowie zwei Frachterflüge pro Woche von Europa in den Nahen Osten und nach Afrika. Die A321F-Flotte komplementiert zudem das Kurz- und Mittelstreckennetz mit bis zu 18 Destinationen. Inklusive der Belly-Kapazitäten von Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines und SunExpress kann der Frachtexperte seinen Kunden ein weltweites Netzwerk mit bis zu 7.000 Flügen pro Woche bieten.

(red / LH Cargo)