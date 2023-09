USA verlegen F-16 nach Rumänien

Wie die NATO mitteilte, verlegten am 22. September vier F-16 der US Air Force auf die Fetesti Air Base nach Rumänien. Hintergrund ist eine Verstärkung der NATO Air Policing Aktivitäten in der Schwarzmeer-Region als Reaktion auf den seit gut eineinhalb Jahren andauernden völkerrechtswidrigen, von tagtäglichen russischen Kriegsverbrechen geprägten, russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

"Die Stationierung weiterer F-16 in Rumänien ist begrüßenswert und stellt ein klares Signal dar, dass wir jeden unserer Alliierten schützen werden. Denn wir haben gesehen, dass durch den brutalen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch Infrastruktur an der Grenze zu NATO-Ländern beschossen wurde", erklärte NATO-Sprecher Dylan White.

