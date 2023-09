Womöglich auch belgische F-16 für ukrainische Heimatschützer

Der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo erklärte am Rande der UN-Generalversammlung in New York gegenüber Medien, dass sein Land die Lieferung von F-16 Kampfjets an die von Russland völkerrechtswidrig überfallene Ukraine in Erwägung ziehe.

Der Politiker habe das Verteidigungsministerium ersucht, zu prüfen, "welchen Nutzen unsere F-16-Flugzeuge für die Ukraine haben könnten", zitierte der belgische Sender VRT De Croo.

Wie mehrere andere europäische NATO-Staaten ersetzt auch Belgien derzeit seine F-16 durch modernere F-35.

(red)