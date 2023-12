F-16 der US-Streitkräfte verunglückt

In Asien verunfallte eine F-16 der US-Luftwaffe. Der Luftfahrzeugführer konnte sich mit dem Schleudersitz retten.

Während eines Trainingsfluges in Südkorea stürzte eine F-16 der US-Luftwaffe zwischen der koreanischen Halbinsel und der Volksrepublik China ins Meer. Der an Bord befindliche Luftfahrzeugführer konnte sich laut US-Angaben mit dem Schleudersitz retten und wurde von der südkoreanischen Marine geborgen. Der Pilot sei verletzt aber in stabilem Zustand, heißt es.

Die Maschine war am frühen Morgen (Ortszeit) vom Stützpunkt Gunsan gestartet. Die Absturzursache ist noch unklar und nun Gegenstand von Untersuchungen. In Südkorea haben die USA mehr als 28.000 Soldaten stationiert.

(red)