Wizz Air hat Flüge von Dortmund nach Kronstadt aufgenommen

Acht Mal Rumänien heißt es in Dortmund seit dem heutigen Samstag: Denn Wizz Air, Europas schnellst wachsende und weltweit nachhaltigste Fluggesellschaft, startete ihre neue Verbindung nach Kronstadt (Brasov) in Rumänien.

Kronstadt bekannt, gilt als Tor zu Transsilvanien. Die 250.000 Einwohner zählende Stadt eignet sich bestens zum Start für Reisen durch Siebenbürgen und in die Karpaten, die Welt von Dracula, Urvater aller Vampire. Seit dem 2. September fliegt ein Wizz Air Airbus am Dienstag und Samstag nonstop von Dortmund nach Kronstadt, das auf Rumänisch Brasov heißt.

„Angesichts der hohen Nachfrage nach rumänischen Destinationen freuen wir uns außerordentlich, unseren Passagieren mit Kronstadt das bereits achte Reiseziel in Rumänien anbieten zu können”, erklärte Guido Miletic, Leiter Airport Services & Marketing am Dortmunder Airport. An den bestehenden Strecken erkenne man, dass die rumänischen Destinationen sowohl für Heimatreisende als auch für Geschäftsreisende und Touristen von hoher Attraktivität seien

Kronstadt ist bereits das achte Reiseziel in Rumänien, das Wizz Air mit Dortmund verbindet. Ende Oktober folgt mit Craiova die neunte Destination.

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlin, Bremen und Saarbrücken. In Österreich unterhält der Billigflieger eine Basis auf dem Flughafen Wien.

(red / W6)