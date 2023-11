Wizz Air erreicht mit 33 Millionen Passagieren einen neuen Sommer-Rekord

Die Ergebnisse zeigen ein signifikantes Wachstum für die europäische Fluggesellschaft, mit einem Anstieg der Passagierzahlen um mehr als 24 Prozent verglichen mit dem vorherigen Sommer.

Mit mehr als 33 Millionen Passagieren an Bord in der Sommersaison haben die Reisenden ihre Tickets in der Regel im Voraus gebucht, teilte die Airine mit.

In Österreich hat Wizz Air im Sommer ein deutliches Passagierwachstum von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und eine Erfüllungsrate von 99,59 Prozent erreicht. Zu den beliebtesten Reisezielen der österreichischen Reisenden zählten in diesem Sommer Destinationen in Spanien, Kroatien, Portugal und Zypern.

