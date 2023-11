Flughafen Hamburg übergibt Fahrzeuge an Kiew

Der Hamburger Flughafen hat drei Fahrzeuge an die Stadt Kiew übergeben: einen Gerätewagen der Feuerwehr, einen Unimog-Kipper sowie einen Lkw mit Schneepflug- und Winterdienstvorrichtung, die bisher auf dem Flughafengelände im Einsatz gewesen waren. Christian Kunsch, Geschäftsführer am Hamburg Airport, übergab die Fahrzeuge an die Initiative #WeAreAllUkrainians als einen der Kooperationspartner des Pakts für Solidarität und Zukunft.

Christian Kunsch, Geschäftsführer am Hamburg Airport: „Dank der engagierten Initiative unserer Flughafen-Mitarbeiter und #WeAreAllUkrainians werden die drei Fahrzeuge künftig bei der Stadtverwaltung Kiew in der Ukraine im Einsatz sein. Ich freue mich sehr, dass wir die enge Zusammenarbeit zwischen den Städten Hamburg und Kiew auf diese Weise unterstützen können.“

„Der herannahende Winter wird für die Stadt Kiew erneut eine schwere Kraftprobe, um den Menschen in der andauernden Kriegssituation Hilfestellung zu geben“, erläutert Dörte Kruppa, Geschäftsführerin von #WeAreAllUkrainians. „Die Fahrzeuge, die Hamburg Airport zur Verfügung gestellt hat, werden einen großen Dienst leisten können. Danke dafür, auch im Namen der Partner in Kiew, für diese Spende.“

Gemeinsam mit der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg, der Handelskammer Hamburg sowie der Hilfsorganisation Hanseatic Help e. V. arbeitet #WeAreAllUkrainians an der solidarischen Hilfe für Kiew im Rahmen des Pakts für Solidarität und Zukunft. Die Hilfsorganisation hat die Vermittlung und den sicheren Fahrzeug-Transport nach Kiew übernommen.

Über den Städtepakt #HamburgKyiv

Die Bürgermeister Dr. Vitali Klitschko und Dr. Peter Tschentscher haben am 24. April 2022 eine strategische Partnerschaft ihrer Städte Kiew und Hamburg begründet und dazu einen Pakt für Solidarität und Zukunft vereinbart. Angesichts der humanitären Katastrophe in Folge der völkerrechtswidrigen Angriffe Russlands stand zur Umsetzung dieses Pakts zunächst die Unterstützung Kiews im Vordergrund. In der zweiten Phase der Partnerschaft geht es um die Stärkung der wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen, um den Wiederaufbau von Kiew und die weitere positive Entwicklung beider Städte. Mehr Informationen: Bündnis zwischen Kiew und Hamburg

Über #WeAreAllUkrainians

#WeAreAllUkrainians ist von der ad-hoc Initiative von Dr. Wladimir Klitschko und Tatjana Kiel in den ersten Kriegstagen im Februar 2022 zu einer gemeinnützigen Unternehmung geworden, die neben akuten Sofortmaßnahmen vor allem nachhaltige, große Hilfsprojekte in der Ukraine umsetzt und Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland unterstützt. Mehr Informationen: #weareallukrainians

