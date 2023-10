Buchneuerscheinung: Das Flugtagunglück von Lemberg - Eine vergessene ukrainische Tragödie

Während sich das Flugtagunglück von Ramstein (1988) in das kollektive Gedächtnis der Menschen eingebrannt hat, so ist das Flugtagunglück von Lemberg (2002) außerhalb der Ukraine kaum bekannt - und das, obwohl die Opferzahl noch höher war als in Ramstein. Ein vor wenigen Tagen neu erschienenes Buch beleuchtet die dramatischen Ereignisse des Flugtagunglücks von Lemberg.