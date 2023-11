AUA: Hintergrund zu Boeing 777-Flügen nach Berlin

Ab Anfang des kommenden Jahres fliegt die AUA - wie von Austrian Wings berichtet - zahlreiche Rotationen in die deutsche Hauptstadt mit ihrem Flaggschiff, der Triple Seven. Austrian Wings kennt die Hintergründe.

Von 8. Jänner 2024 bis 4. März plant die AUA, den Abendkurs zwischen der österreichischen Hauptstadt Wien und der deutschen Hauptstadt Berlin mit einer Boeing 777-200ER zu bedienen - und zwar jeden Montag. Flug OS 235 verlässt Wien um 17:40 Uhr und landet um 18:50 in der deutschen Hauptstadt. Der Rückflug erfolgt - als Kurs OS 236 - um 20:05 Uhr, die Ankunft in Wien ist für 21:15 Uhr geplant. Viel wurde im Netz über die Hintergründe dieser Planung spekuliert - Austrian Wings fragte deshalb bei Austrian Airlines nach.

"Austrian Airlines freut sich über viele Neuzugänge im Cockpit und führt zu Schulungszwecken vom 8. Jänner bis 4. März jeweils montags auf der Strecke zwischen Wien und Berlin Flüge mit der B -777 durch", erklärte Sprecherin Vera Mair gegenüber unserer Redaktion.

Weitere innereuropäische (Trainings-)Flüge mit Großraumgerät seien "darüber hinaus" aber "nicht geplant", heißt es seitens der AUA.

