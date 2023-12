Gipfeltreffen der österreichischen Luftfahrtbranche: „Luftfahrtsymposium 2023“

Hochkarätige Vertreterinnen und Vertreter aus Luftfahrt, Politik und Wirtschaft kamen gestern, am 5. Dezember 2023 beim 21. Luftfahrtsymposium des Branchenverbands Aviation Industry Austria (AIA) im AirportCity Space am Flughafen Wien zusammen. Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit und Internationales der Stadt Wien, Francesco Sciortino, COO von Austrian Airlines, Valerie Hackl, Managing Director Austro Control, Julian Jäger und Dr. Günther Ofner, Vorstände der Flughafen Wien AG, Katharina List, CEO F-List, Hannes Hecher, CEO Schiebel, Alexander Vagacs, CEO Avconjet, Barbara Achleitner, Managing Director DHL Air Austria und viele weitere Experten diskutierten dabei die Top-Themen der Branche und mittels Videobotschaft sprach sich auch Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft für die Weiterentwicklung der Luftfahrt aus. Im Mittelpunkt der Diskussion standen die Bedeutung des Luftverkehrs zur Standortqualität, die durch den Luftverkehr für die Gesamtwirtschaft entwickelten, technischen Innovationen und die Bedeutung eines verlässlichen Luftverkehrs in Krisen.

Das Luftfahrtsymposium 2023 bot eine spannende Auseinandersetzung mit zentralen Themen der Luftfahrt, etwa mit der Bedeutung von Flugverbindungen für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes und den Wirtschaftsstandort sowie die Rolle der Luftfahrt für die Versorgungssicherheit in Krisen. Diskutiert wurden außerdem internationale Trends, zukunftsweisende technische Innovationen, die auch für Wirtschaftszweige außerhalb des Luftverkehrs wichtig sind und warum Luftfahrt für alle wichtig ist, auch für diejenigen, die wenig oder gar nicht selbst fliegen.

„Die Luftfahrt ist ein wesentlicher Teil der Mobilität und der Vernetzung – in der Gegenwart und in der Zukunft. Sie ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsmotor, sondern trägt auch entscheidend zum internationalen Austausch und zur Völkerverständigung bei. In Österreich sind wir in der außergewöhnlichen Situation, dass sich ein Firmennetzwerk an innovativen Luftfahrtunternehmen gebildet hat, das weltweit führend Service- und Technologielösungen für die Mobilität von morgen entwickelt. Wir haben als Service- und Technologiepartner einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil und haben uns bei der Etablierung neuer Lösungen weltweit einen Namen gemacht. Gemeinsam können wir dazu beitragen, die Luftfahrt – nicht nur in Österreich, sondern global – noch nachhaltiger zu machen“ sagt Robert Machtlinger, Präsident der AI Austria und CEO der FACC AG.

„Die österreichische Luftfahrt hat in der Krise ihre Resilienz bewiesen und verzeichnet wieder Wachstum. Darauf können wir gemeinsam als Branche stolz sein. Der Flughafen Wien ist einer der pünktlichsten Hubs in Europa und bietet eine exzellente Konnektivität mit vielen Direktdestinationen. Dabei wachsen wir nachhaltig - seit Jänner 2023 führen wir unseren Flughafenbetrieb CO2-neutral und investieren bereits in unser nächstes Klimaziel: NetZero bis 2033. Damit die Luftfahrt noch nachhaltiger wird, braucht es richtige Rahmenbedingungen, Forschungsförderung und dringend Unterstützung sowie Investition in Dekarbonisierung und Herstellung von nachhaltigem Treibstoff“ ergänzt Julian Jäger, Vizepräsident des AI Austria und Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Die Luftfahrt ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Wirtschaft und Tourismus brauchen gute Konnektivität. Ohne Luftfahrt wäre Wien keine Kongressstadt, kein Sitz der Vereinten Nationen und es gäbe nicht hunderte Niederlassungen ausländischer Unternehmen in Österreich“ meint Peter Malanik, Geschäftsführer der AI Austria und fügt hinzu: „Luftverkehr bedeutet Standortsicherung, Innovation und Krisenbewältigung – Leistungen, auf die die Luftfahrt zu Recht selbstbewusst verweisen kann.“

21. Luftfahrtsymposium am Flughafen Wien

Stattgefunden hat das 21. Luftfahrtsymposium am 5. Dezember im AirportCity Space auf dem Flughafen Wien. Die topmoderne Eventlocation inmitten des Flughafen-Standorts bot den perfekten Rahmen für eine spannende Auseinandersetzung zu Luftfahrtthemen. Neben Vertretern aus der Politik und Wirtschaft holte das Symposium auch Experten aus der internationalen und nationalen Luftfahrtbranche zum Airport, um einen tiefen Einblick in aktuelle Themen der Branche zu bieten. Etwa 150 Gäste kamen beim Event zusammen, um sich zu informieren und mit Experten auszutauschen.

AI Austria: Aviation Industry Austria - Dachverband der Österreichischen Luftfahrtindustrie

Der Dachverband Aviation Industry Austria ist die größte Interessensvertretung der österreichischen Luftfahrt Die Organisation bündelt Interessen der Luftfahrtindustrie wie etwa Flughäfen, Airlines, Luftfahrtzulieferindustrie und Business Aviation und vertritt derzeit direkt oder indirekt rund 100 Mitgliedunternehmen. Nähere Infos unter www.aiaustria.at .

(red / AI Austria)