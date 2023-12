Lufthansa platziert Großauftrag für Boeing 737 MAX, Airbus A320 und A220

Detlef Kayser, Vorstand für Flotte und Technologie: „Mit der heutigen Flugzeugorder beschleunigen wir die größte Flottenmodernisierung unserer Unternehmensgeschichte. Unsere Bestellliste von rund 200 Flugzeugen erhöht sich damit auf 280 – plus 120 Kaufoptionen für weitere hochmoderne Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge. Wir freuen uns, dass sowohl Airbus als auch Boeing aus kommerzieller und technologischer Sicht überzeugen konnten. Außerdem erhalten wir mit der Entscheidung für die Boeing 737-8 MAX nun auch bei der Beschaffung von Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen zukünftig mehr Flexibilität. Die neuen hochmodernen Flugzeuge bieten unseren Gästen zusätzlichen Komfort, sie sind leiser, sparsamer, effizienter und emittieren bis zu 30 Prozent weniger CO 2 als ihre Vorgängermodelle. Die Bestellung ist Ausdruck der Zukunfts- und Investitionsfähigkeit unserer Airlines, und sie zeigt, dass wir unserer Verantwortung zur Senkung unserer CO 2 -Emissionen gerecht werden.“

Airbus A220-300

Dieses Flugzeug der neuesten Generation verfügt über 148 Sitzplätze und verbraucht rund 2,5 Liter pro 100 Passagierkilometer. Die A220 ist für den Einsatz bei der neu gegründete Fluggesellschaft Lufthansa City Airlines vorgesehen und wird für Kurzstrecken ab Frankfurt und München eingesetzt werden. Die A220-300 ist mit ihren hochmodernen Triebwerken von Pratt & Whitney ideal für den Einsatz im Zubringerverkehr. Das erste Flugzeug soll 2026 ausgeliefert werden.

Boeing 737-8 MAX

Die Boeing 737-8 MAX ist die Weiterentwicklung und 4. Generation des weltweit meistgebauten Verkehrsflugzeugs. Das Flugzeug wird über 190 Sitzplätze in Business und Economy Class verfügen und verbraucht dank seiner effizienten Triebwerke von CFM International nur rund 2,2 Liter pro 100 Passagierkilometer. Das erste Flugzeug wird im dritten Quartal 2027 erwartet. Da der geplante Wachstumspfad sowohl für Lufthansa Airlines inklusive Lufthansa City Airlines als auch für SWISS bereits mit Flugzeugbestellungen unterlegt ist, werden die Boeing 737 MAX in einem der anderen Flugbetriebe der Lufthansa Group zum Einsatz kommen. Die Entscheidung darüber erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Airbus A320-Familie

Zusätzlich zu den Festbestellungen sichert sich Lufthansa Group weitere 40 Kaufoptionen über Flugzeuge der A320-Familie. In den Airlines der Lufthansa Group fliegen derzeit rund 450 Flugzeuge dieser Modellreihe und ist somit die feste Größe im Kurz- und Mittelstreckenbereich. 71 bereits bestellte A320neo und A321neo werden in den nächsten Jahren ausgeliefert. Mit den vereinbarten 40 Kaufoptionen sichert sich Lufthansa Group als Teil des Airbus-Angebots jetzt gute Konditionen für zukünftige Bestellungen.

Neue Flugzeuge größter Hebel zur CO₂-Reduktion

Mit einer Flotte von derzeit mehr als 700 Verkehrsflugzeugen verfolgt die Lufthansa Group eine langfristige Flottenstrategie, die auf Kosteneffizienz und Emissionsreduktion ausgerichtet ist. Die Flotten-Neuzugänge der Lufthansa Group haben im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen einen um bis zu 30 Prozent geringeren Treibstoffverbrauch und entsprechend niedrigeren CO 2 -Ausstoß. Die Lufthansa Group will ihre Netto-CO 2 -Emissionen bis 2030 gegenüber dem Jahr 2019 halbieren, um bis 2050 eine neutrale CO 2 -Bilanz zu erreichen.

Rund 9 Milliarden Dollar Listenpreis

Die heute beschlossenen 80 Flugzeugbestellungen im Wert von rund neun Milliarden Dollar zu Listenpreisen werden voraussichtlich keinen wesentlichen Einfluss auf den Investitionsaufwand des Konzerns in den Jahren 2023 und 2024, dem Zeitraum der aktuell gültigen Mittelfristplanung, haben. Im Jahr 2023 wird mit Nettoinvestitionen zwischen 2,5 und 3 Milliarden Euro gerechnet. Im Jahr 2024 wird der Investitionsaufwand voraussichtlich ähnlich hoch sein.

